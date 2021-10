Colpo di Stato in Sudan. Alcuni militari, non meglio identificati, hanno assediato l’abitazione del primo ministro Abdalla Hamdok, dichiarandolo agli arresti domiciliari. Lo riferisce Al Hadath TV, citata da al Jazeera. Il ministero dell’Informazione ha emesso una nota in cui non lo specifica, ma conferma che “Membri civili del consiglio sovrano di transizione e un certo numero di ministri del governo di transizione sono stati arrestati da forze militari congiunte”, e ha precisato che gli arrestati sono stati condotti in un luogo non precisato. “L’accesso alle telecomunicazioni è stato limitato” – fa sapere al Jazeera da Khartum – “quindi è molto difficile ottenere informazioni su cosa stia succedendo”.

Secondo altre fonti ad aver preso il controllo sarebbero militari fedeli al generale Burhan, in un momento delicatissimo della transizione del Paese diviso in due fazioni dalla cacciata dell’ex presidente Omar al-Bashir. Di recente i gruppi pro democrazia avevano messo in guardia da un possibile colpo di mano dopo che le forze di sicurezza avevano disperso con i lacrimogeni una manifestazione di filomilitari che chiedeva lo scioglimento del governo di transizione. I manifestanti avevano bloccato per breve tempo le strade e i ponti principali di Khartum, isolando l’area centrale dai quartieri settentrionali.

Internet è stata interrotta in tutto il Paese e le strade principali e i ponti di accesso alla capitale, Khartoum, sono stati chiusi, ha riferito il ministero dell’informazione. Decine di manifestanti hanno dato fuoco a pneumatici di auto durante raduni formatisi per le strade della capitale per protestare contro gli arresti, ha constatato un corrispondente dell’Afp. La televisione di Stato ha iniziato a trasmettere canti patriottici. La Sudanese Professionals Association, un gruppo di sindacati che ha avuto un ruolo primario nella guida delle proteste contro il regime del presidente-autocrate Omar al Bashir del 2019, ha denunciato un “golpe militare” e ha esortato i manifestanti a “resistere strenuamente”. Il Sudan sta attraversando una transizione segnata da divisioni politiche e lotte di potere dopo la cacciata di Bashir nell’aprile 2019. Dall’agosto 2019, il Paese è guidato da un’amministrazione civile-militare incaricata di sovrintendere alla transizione verso un governo del tutto formato da civili. Ma il principale blocco civile – le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc) – quello che ha guidato le proteste anti-Bashir nel 2019, si è frammentato in due fazioni.

La scorsa settimana decine di migliaia di sudanesi avevano sfilato in diverse città per sostenere il pieno trasferimento del potere ai civili e per contrastare un sit-in rivale allestito da giorni davanti al palazzo presidenziale di Khartoum chiedendo il ritorno al “governo militare”. Il premier Abdalla Hamdok in precedenza aveva descritto le divisioni nel governo di transizione come la “crisi peggiore e più pericolosa” che deve affrontare la transizione. La Bbc riferisce inoltre di un’irruzione nella sede della radio e della tv sudanese a Omdurman, nei pressi della capitale sudanese Khartoum.