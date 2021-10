Bici rubate alla squadra olimpica composta da Ganna, Consonni, Lamon, Milan e Bertazzo. È successo nella notte: la Nazionale alloggiava in trasferta all’Hotel Mercure Lille Marc en Barouel, a pochi chilometri da Roubaix, nel nord della Francia. Le biciclette, insieme ad altro materiale tecnico, erano state caricate su un pullmino diretto in Italia per il rientro. Il furto è stato poi scoperto all’alba: prelevate in tutto 20 biciclette, di cui 15 da pista, per un totale di centinaia di migliaia di euro. Sottratti anche i manubri su misura in 3D e le bici di riserva. Un’unica bici, si lege sulla Gazzetta dello Sport, vale circa 30mila euro. Mentre per un manubrio si contano 15mila euro.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini i ladri con grande probabilità erano professionisti. Ed erano anche molto organizzati, dato che sono riusciti a scassinare il pullmann nonostante fosse parcheggiato in un parcheggio custodito.