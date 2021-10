Shantel Arnold, ragazza di 34 anni afroamericana, è stata presa per i capelli e sbattuta violentemente per terra da un vicescriffo della Parrocchia di Jefferson, in Louisiana. La donna era appena stata bullizzata da due ragazzi e stava tornando a casa, quando la macchina della polizia le si è affiancata. Arnold, ancora scossa, ha proseguito senza fermarsi e il poliziotto l’ha aggredita. I fatti risalgono al 20 settembre