Un uomo di 27 anni è stato fermato dalla polizia locale di Milano in viale Tunisia, in zona Porta Venezia, dopo che questa mattina, dopo aver avvicinato una pattuglia ha reagito violentemente alla richiesta di documenti, insultando e aggredendo gli agenti con una bottiglia e poi con un bastone di legno. L’uomo, di origine camerunense e senza fissa dimora, prima ha lanciato con forza una bottiglia, poi ha raccolto da terra un’asse di legno per colpire gli agenti. Un agente è stato ferito alla testa ed è stato portato al pronto soccorso. Un altro agente invece è stato raggiunto al gomito, nel tentativo di difendersi. L’aggressore ha cercato di aggredire, senza riuscirci, anche alcuni cittadini vicini alla scena. Il 30enne è stato arrestato.

Il video è stato diffuso sui canali di Welcome to Favelas