C’è anche l’avvocato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia, tra gli arrestati dell’inchiesta “Mala pigna” coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Reggio Calabria, che ha fatto luce su un traffico di rifiuti gestito dalla cosca ‘ndranghetista Piromalli. Già arrestato e imputato per concorso esterno nel maxi-processo “Rinascita Scott” in corso davanti al Tribunale di Vibo Valentia, l’ex parlamentare è uno dei 29 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Vincenza Bellini su richiesta del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gaetano Paci e dei sostituti della Dda Giulia Pantano e Paola D’Ambrosio. Anche in questo caso l’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa. Pittelli, che si trovava già agli arresti domiciliari, è stato condotto in carcere.

Il blitz dei Carabinieri forestali e del comando provinciale di Reggio Calabria è scattato martedì all’alba e ha portato in carcere anche esponenti apicali della cosca Piromalli. Stando all’indagine, la filiera dei rifiuti partiva da Gioia Tauro e arrivava fino al Nord Italia. L’operazione, infatti, ha portato al sequestro anche di cinque aziende di trattamento rifiuti tra Calabria e Emilia Romagna. Gli arresti, invece, hanno visto impegnati i Carabinieri forestali anche in Sicilia e Lombardia.

Tra i reati contestati ci sono l’associazione a delinquere di stampo mafioso e il traffico illecito di rifiuti. Ma anche il disastro ambientale di cui sono accusati i boss Piromalli e alcuni imprenditori e professionisti di riferimento della famiglia mafiosa di Gioia Tauro. Alle 11 i dettagli dell’operazione saranno spiegati nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperanno il procuratore Bombardieri, l’aggiunto Paci e il generale Antonio Pietro Marzo, comandante delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri.