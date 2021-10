Preliminari. “L’abbraccio tra Landini e Draghi è una svolta?”. (Claudia Fusani, Riformista, 12.10). Per ora siamo al petting, poi da cosa nasce cosa. La lingua del Merlo. “Che cos’è l’effetto Draghi? È l’imitazione che, si sa, celebra l’originale, ma mai lo riproduce in copia. Così in musica, in pedagogia, in filosofia… e nell’antropologia della leadership […]

Il dopo Macron: la Francia prepara la sua svolta a destra Presidenziali e legislative. A sei mesi dalle urne, il leader del partito LaRem è certo di andare al ballottaggio: vuole sfruttare la figura di Zemmour e i suoi proclami razzisti e anti Islam per attirare i conservatori moderati di Ilyes Ramdani e Ellen Salvi

Servizi pubblici locali DDl Concorrenza Mettere a gara trasporto, rifiuti, acqua, ecc. è un obiettivo del governo e un po’ meno dei partiti: ecco quello che promette il Pnrr e due pareri divergenti sulla questione di Ma. Pa.

Covid-19 & Lavoro I portuali si sfilano, il molo di Trieste in mano ai No Pass: rallentate le merci Al terzo giorno di proteste il (presunto) “blocco a oltranza” del porto di Trieste finisce per perdere i portuali. E questo, come si vedrà, non è l’unico paradosso. “Noi non c’entriamo più niente con le decisioni di questa protesta”, dicono domenica sera i camalli del Clpt (Comitato lavoratori portuali di Trieste). A parlare sono i […] di Marco Grasso

Ballottaggi Roma-Torino: il partito del non voto s’ingrossa Alle quindici di oggi, orario di chiusura dei seggi, si scoprirà chi sono i nuovi sindaci di Roma e Torino. Quel che invece già si sa – e vale anche per gli altri 63 Comuni al voto in questo secondo turno – è che il dato dell’affluenza non è affatto incoraggiante: alle 19 di ieri […] di Lorenzo Giarelli

La sai l’ultima? Siberia Durante il processo, sposa la donna che ha provato a ucciderlo a colpi di accetta Struggente storia d’amore in Siberia: un uomo ha sposato la donna che ha provato ad ammazzarlo a colpi di accetta. La racconta il Moscow Times. “Durante il processo, l’uomo ha fatto la proposta all’imputata e l’ha portata all’altare”, ha […] di Tommaso Rodano

Scontro sulla misura Destra all’assalto del Rdc. Patuanelli: “Non si discute” Mettere in discussione il reddito di cittadinanza è “fuori dal tempo”, assicura il ministro dell’Agricoltura 5 Stelle Stefano Patuanelli. Il fatto che però domenica mattina un big del Movimento sia costretto alla trincea testimonia la pessima aria che si respira attorno a una delle misure simbolo del M5S, sotto il costante attacco dell’opposizione – dove […] di Fq

Altri Luoghi Israele. Consegne, cibo e medicine li porta il drone Tra lo stupore dei bagnanti nel fine settimana dei droni hanno consegnato sushi, birra e gelato ai rappresentanti di stampa e tv in attesa sulla spiaggia di Hatzuk – a nord di Tel Aviv – come parte di un’iniziativa guidata dal governo per creare una rete nazionale di droni per consegne in tutto Israele. La […] di Fabio Scuto