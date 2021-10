Sono 2.437 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.983. Sono invece 24 le vittime in un giorno, 10 in più di ieri. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 77.569, con un calo di 502 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è allo 0,6%, stabile rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.717.899, i morti 131.541. I dimessi e i guariti sono invece 4.508.789, con un incremento di 2.913 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, gli ingressi in terapia intensiva di pazienti con Covid-19 diminuiscono ancora di 3 unità. Aumentano leggermente invece i ricoveri con sintomi, sono +15. Diminuiscono i test: sono 381.051 i tamponi molecolari e antigenici in calo rispetto a ieri quando furono 472.535. Negli ultimi due giorni c’era stato un record di tamponi a causa dell’introduzione dell’obbligo di Green pass sui posti di lavoro (per due giorni si è sfiorata quota 500mila).