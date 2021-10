In previsione dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificato verde sui luoghi di lavoro, il ministero dell’Interno chiede che le imprese portuali valutino di mettere a disposizione tamponi gratuiti per i lavoratori. A seguito di una riunione di coordinamento interministeriale convocata dalla Presidenza del Consiglio sulle attività in ambito portuale, il Viminale ha inviato ai prefetti una circolare in cui si sottolinea che per evitare che la “possibile incidenza di eventuali defezioni dovute alla mancanza di Green pass” possa “determinare una grave compromissione dell’operatività degli scali” e quindi “conseguenze altrettanto critiche per il settore e per il relativo indotto economico” si sollecitano gli operatori della filiera della logistica in ambito portuale a valutare “di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti”.

La prima circolare fa seguito ad una riunione di coordinamento interministeriale convocata dalla presidenza del Consiglio, nel corso della quale, si legge, “è stata condivisa l’esigenza di procedere, con il coinvolgimento della rete prefettizia, a un immediato monitoraggio dei dipendenti sprovvisti” della certificazione verde. Ciò allo scopo di valutare l’incidenza “di eventuali defezioni dovute alla mancanza di green pass suscettibile di determinare una grave compromissione dell’operatività degli scali”.

Al documento inviato lunedì ai prefetti ha fatto seguito oggi un’ulteriore circolare, firmata sempre da Bruno Frattasi, per sgombrare il campo da possibili interpretazioni sull’espressione “tamponi gratuiti”. Questi infatti non sarebbero a carico dello Stato, ma le imprese del settore portuale vengono sollecitate a valutare in piena autonomia quale soluzione adottare per dotare i propri dipendenti del Green pass in modo da evitare “conseguenze critiche” per il settore ed il relativo indotto.