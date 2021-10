In Sardegna, nei 98 Comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali, l’affluenza finale è stata del 60,9%, in calo di circa sei punti percentuali rispetto alle precedenti amministrative (66,7%, quando però si votava in un’unica giornata). Partecipazione diminuita anche nei 3 comuni con oltre 15mila abitanti alle urne, dove dunque sarà possibile il ballottaggio. A Olbia l’affluenza finale è al 60,86% con un calo del 5,84%, a Carbonia 55,99% (-5,7) e a Capoterra 55,96% (-5).

Secondo i primi dati ufficiosi, a Olbia il sindaco uscente Settimo Nizzi, sostenuto da una coalizione di centrodestra, è in vantaggio con il 52,2% sullo sfidante Augusto Navone del centrosinistra (al 47,7%). Le operazione di spoglio però proseguono a rilento: nell’unico seggio dove ci sono dati ufficiali, quello dell’ospedale Mater Olbia, Navone ha ottenuto il 57,6 dei consenti (15 voti), contro il 42,3% di Nizzi (11 voti).

A Carbonia il candidato del Pd, Pietro Morittu, (sostenuto anche da Udc e Partito sardo d’azione) è invece già vicinissimo alla vittoria al primo turno. Questi i risultati registrati in 28 seggi su 33: Morittu si attesta al 65,4%, seguono Luca Pizzuto (Articolo 1, M5s, Pci, Psi) con il 22% e Daniela Garau (centrodestra) con il 12,6%.

Dati ancora ufficiosi anche a Capoterra, dove si va verso il ballottaggio tra Beniamino Piga (il candidato della coalizione civica di centrosinistra che ha governato la cittadina nella scorsa legislatura) e Beniamino Garau (Lega, Psd’Az, Sardegna20venti): con 14 seggi su 24, Piga è dato al 39%, Garau al 29%, a seguire il secondo candidato di area centrodestra, Gianluigi Marras, col 17%, quindi Efisio Demuru (Pd), con l’11%.

I 24 sindaci già eletti

In ventiquattro casi i sindaci sono stati eletti a spoglio ancora in corso: quando c’è un solo candidato, nei comuni con meno di 15mila abitanti, la legge prevede che il quorum da raggiungere è del 40% dei votanti e del 50% di voti validi. Nella provincia di Cagliari, sono stati eletti i sindaci dei Comuni di Armungia, Las Plassas, Pauli Arbarei, Sant’Andrea Frius, Setzu, Turri, Villanovaforru, Villaperuccio e Villasalto. Salvo clamorose sorprese (difficile che la metà di chi è andato a votare abbia espresso un voto non valido), ecco i primi cittadini già eletti nell’isola. Nel sassarese a Nughedu San Nicolò è stato riconfermato per altri 5 anni l’uscente Michele Carboni. Per la prima volta Monteleone Rocca Doria avrà un sindaco donna: si tratta di Giovannina Fresi che guidava la lista “Nuovi orizzonti per Monteleone Rocca Doria-Futuro e tradizione” composta per il cinquanta percento da donne. Anche Ardara ha scelto la strada della continuità, confermando per il terzo mandato consecutivo Francesco Dui. A Muros è stato eletto Federico Tolu. Uno solo in Gallura il comune al voto con unica lista: Alà dei Sardi con Francesco Ledda alla guida. Nel Nuorese a Belvì ritorna un’amministrazione regolarmente eletta dopo un anno di commissario. Il nuovo sindaco sarà Maurizio Cadau, 37 anni, sostenuto dalla lista “Insieme per Belvì”. Quorum raggiunto anche a Borore con Salvatore Ghisu, a Gadoni con l’uscente Francesco Peddio, mentre Loculi ha scelto Alessandro Luche. A Ovodda è stata eletta la 36enne Ilenia Vacca, a Silanus confermato l’uscente Gian Pietro Arca, 45 anni. Volto nuovo a Talana dove il primo cittadino sarà il 47enne Christian Loddo mentre Triei ha scelto la continuità dando fiducia a Anna Assunta Chironi. Nell’Oristanese, il più piccolo comune della Sardegna, Baradili, sarà amministrato da una donna, Anna Maria Camedda. E donna sarà anche il neosindaco di Bonarcado, la consigliera regionale della Lega Annalisa Mele. Marrubiu va a Luca Corrias, Scano Montiferro ad Antonio Flore. Nel Sud Sardegna, Fausto Piga è stato riconfermato sindaco di Barrali per la terza volta, a Villasalto eletto Leonardo Usai, a Decimoputzu Antonino Munzittu, a Selegas Alessio Piras e a Turri Martino Picchedda. Quorum raggiunto anche a San Nicolò Gerrei con Stefano Soro, Sant’Andrea Frius con Simone Melis, 33 anni, e Villaperuccio con Marcellino Piras.