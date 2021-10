Scende il numero dei contagi giornalieri da coronavirus in Italia, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Nel report si legge che sono 2.278 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, contro le 2.748 delle giornate precedenti. Il tutto a fronte di 270.044 tamponi effettuati, in calo, come di consueto nel weekend, rispetto ai 344.969 di ieri. Tanto che il tasso di positività rimane stabile allo 0,8%. Sono invece 27 le vittime del Covid-19 nell’ultima giornata, in calo rispetto alle 46 di ieri.

Sono invece 2.745 le persone guarite nelle ultime 24 ore, numero sufficiente a far scendere quello degli attualmente positivi nel Paese che, adesso, sono 84.808, in calo di 494 in una giornata. Di conseguenza, continua a diminuire il numero delle persone ricoverate nei reparti Covid italiani. Sono 364 i pazienti in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri con 13 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 2.651, rispetto a ieri 41 in meno.

Analizzando i dati regione per regione, si nota che nell’ultima giornata quella più colpita in numeri assoluti è la Lombardia, con 278 casi. Seguono la Sicilia con 250, la Campania con 245, e l’Emilia-Romagna con 239.