Quasi mille decessi, 968 per l’esattezza, per Covid 19 in 24 ore. È il nuovo picco toccato dall’epidemia in Russia, il massimo dall’inizio della sua diffusione nel Paese. Lo riporta l’agenzia Tass, in base ai dati del centro operativo nazionale anti-coronavirus. È record anche di nuovi casi: solo nell’ultima giornata si sono registrati 29.362 nuovi positivi. Non succedeva dal 24 dicembre 2020. La bassa percentuale di popolazione vaccinata e il dilagare della variante Delta, più contagiosa, da settimane ormai stanno facendo registrare una situazione critica nel Paese.