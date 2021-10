“Il riscontro delle firme online è stato straordinario. Ma è importante, visto che il governo ha prorogato fino a fine ottobre la possibilità di raccogliere le firme, continuare la raccolta nelle piazze per testimoniare il fatto che non è stata solo una fiammata del web ma una volontà degli italiani” così il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova a margine del lancio della campagna referendaria nelle piazze per il referendum sulla legalizzazione della cannabis al Pantheon.