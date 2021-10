Mentre a Roma si stima che siano 10mila le persone scese in piazza per una nuova manifestazione contro il green pass, anche a Milano, per il 12esimo sabato consecutivo dal 24 luglio, a migliaia si sono ritrovati in piazza Fontana per protestare contro le restrizioni imposte dal governo nei confronti di coloro che non si sono ancora vaccinati contro il Covid-19. Anche qui, come nella capitale, si sono registrati scontri e tensioni quando il gruppo ha forzato il cordone di polizia dando il via al corteo.

Gli slogan gridati dalla folla sono gli stessi che hanno accompagnato questa estate di proteste, dal solito “no green pass” a “libertà”, fino agli insulti nei confronti del governo guidato da Mario Draghi. Una manifestazione, quella di Milano, che si sta sviluppando in maniera diversa rispetto a quanto previsto dagli stessi organizzatori, con gruppi di persone che si sono sparpagliate in diverse zone del capoluogo meneghino. Alcuni dei leader, guidati da Gianluigi Paragone, fondatore di Italexit e candidato alla poltrona di sindaco di Milano alle ultime elezioni amministrative, hanno provato a convincere i manifestanti a limitare la protesta alla piazza con un sit-in. Proposta bocciata dal grosso della manifestazione che ha risposto con il coro “corteo, corteo”.

Poco prima delle 18 quindi, il grosso dei manifestanti ha eluso lo sbarramento delle forze dell’ordine e ha iniziato la sua marcia aggirando piazza Duomo e dirigendosi verso piazza Missori e corso di Porta Romana, apparentemente senza una meta ben precisa. Tra gli striscioni in testa al corteo uno che recita “La scienza non obbliga: dimostra” e un cartello che dice “Dimissioni subito da chi ha venduto l’Italia e tradito il popolo italiano”.