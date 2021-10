Rudy Zerbi lo ha rimproverato perché sembra non mostrare abbastanza serietà dentro la scuola di Amici. Si tratta di Luigi, un cantante molto amato dal pubblico. “Hai sempre un atteggiamento come se ti facessi una risatina su tutto, come se le cose ti scivolassero un po’ addosso. Dai l’impressione un po’ di fregartene, un po’ di essere impermeabile alle cose e rispondi a tutto con questo sorrisino… Mi spieghi perché?“, le parole di Zerbi. Ed ecco che è arrivato lo sfogo del cantante: “Non è un fregarmene o no. Mi piace la tranquillità nel senso che anche se una cosa è seria cerco di farmela scivolare”. Qui Luigi inizia a piangere: “È che per il problema che ho evito sempre lo stress“, continua tra le lacrime. E quando Zerbi chiede che problema sia, risponde: “Ho il diabete, lo stress incide sulla glicemia. Quindi cerco sempre di lasciare andare…”. Luigi ha spiegato che questo è il motivo per cui cerca di prendere tutto con la maggior leggerezza possibile.