“Con l’estrema destra di Milano non ho contatti. Conosco Jonghi Lavarini da tempo, l’ho incontrato a Milano durante la campagna elettorale, mi ha solo dato un passaggio“. Così all’AdnKronos Mario Borghezio, già europarlamentare della Lega, coinvolto nella seconda puntata della video-inchiesta “Lobby nera” di Fanpage trasmessa da Piazzapulita su La7. L’inchiesta ipotizza che Borghezio, insieme al “Barone nero” Roberto Jonghi Lavarini, sia impegnato a rafforzare l’anima neofascista del Carroccio. E in effetti, ripreso da una telecamera nascosta, lo si ascolta parlare con Jonghi di una “nostra area” e di una “terza Lega” per la quale si apre “un’autostrada” ora che Matteo Salvini è spinto tra le braccia di Giorgia Meloni: “È tutta un’invenzione“, commenta lui. “Sì, ho parlato di terza Lega ma non c’entra nulla con l’estrema destra, per me la terza Lega è la base, i militanti, a loro mi riferivo”. E attacca Fanpage: “È molto grave che una testata faccia fare l’agente provocatore a un giornalista”. Mentre Angelo Ciocca, l’eurodeputato leghista chiamato a sua volta in causa dal servizio, ha chiamato Piazzapulita subito dopo la messa in onda annunciando di voler querelare il “Barone nero”.

Il servizio, incentrato sulle infiltrazioni nella Lega “istituzionale” dei neofascisti di Lealtà Azione, ha già provocato diverse reazioni dal mondo politico. Il cofondatore di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto, torna a criticare la modalità di realizzazione dell’inchiesta, con un giornalista sotto copertura che si è finto imprenditore per tre anni: “Visto che il segreto istruttorio non esiste più, quando riguarda alcuni, tanto vale fare le inchieste in streaming. Così almeno non avrebbero la possibilità di fare uscire solo ciò che vogliono o di fare taglia/incolla, come ormai fanno sempre. (Sarcasmo)”, scrive su Twitter. “L’inchiesta mostra chiaramente che in uno dei partiti della maggioranza di governo c’è una componente non indifferente di infiltrati di provenienza neo-fascista e para-nazista. Salvini metta immediatamente alla porta i vari Bastoni, Ciocca, Sardone o sarà connivente di una deriva pericolosissima“, scrive l’europarlamentare M5S Dino Giarrusso.