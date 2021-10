Continua a diminuire l’incidenza settimanale del Covid-19 a livello nazionale: nella settimana 27 settembre/3 ottobre scende a 34 casi ogni 100mila abitanti, contro i 37 della settimana 20/26 settembre. La soglia di allarme, superata la quale le Regioni entrano in zona gialla secondo le nuove regola, è di 50 casi ogni 100mila abitanti. Nel periodo dal 15 al 28 settembre 2021, l’Rt (indice di riproduzione) medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 – 0,86), al di sotto della soglia epidemica (1) e stabile rispetto alla settimana precedente. È quanto compare nella bozza di monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) e del ministero della Salute, ora all’esame della cabina di regia. In lieve diminuzione, al 4,8%, anche il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva (rilevazione giornaliera del 5 ottobre), con un calo del numero di ricoverati da 459 (28 settembre) a 433 (5 ottobre). Il tasso di occupazione in area medica a livello nazionale, invece, scende al 5,1%, con un calo dei ricoverati da 3.418 a 2.968.

Quattro regioni e province autonome – Basilicata, Valle d’Aosta e province di Trento e Bolzano – risultano classificate a rischio moderato, mentre le restanti 17 sono ancora a rischio basso: a rischio moderato, la scorsa settimana, era invece classificata una sola regione, il Lazio. Basilicata e provincia di Trento riportano anche un'”allerta di resilienza“. Ancora, è in calo il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione: 5.903, contro i 7.070 della settimana precedente. Diminuisce leggermente la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti (33% vs 34% la scorsa settimana), mentre cresce in modo speculare quella dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (47% vs 45%). Stabile al 21% la percentuale di casi diagnosticata attraverso attività di screening.

La variante Delta del Sars-CoV-2, dominante in Italia dal mese di luglio – conferma la bozza – è dominante nell’intera Unione Europea ed è associata ad una maggiore trasmissibilità. L’Iss sottolinea che “una più elevata copertura vaccinale e il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti”. È opportuno, si aggiunge, realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale.