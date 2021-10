Era stato testato a fine luglio, per la terza volta. Ora il missile ipersonico Zircon – che secondo la Difesa di Mosca dovrebbe entrare in servizio il prossimo anno – è stato lanciato dal sottomarino nucleare Severodvinsk e ha centrato il bersaglio nel Mare di Barents. La nuova arma, che si aggiunge a un arsenale già corposo, può sfiorare una velocità dieci volte superiore a quella del suono, può essere manovrato in volo e ha una gittata dichiarata di mille chilometri.