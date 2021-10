Parte a rilento il voto nei Comuni chiamati alle urne: alle ore 12, quando i seggi sono già aperti da cinque ore, l’affluenza si ferma al 12,88%. Alle precedenti elezioni del 5 giugno 2016 alla stessa ora la partecipazione era molto più alta, al 18,65 per cento. In parte la differenza è fisiologica, perché cinque anni fa si votò in un solo giorno, ma si tratta comunque di un calo di 6 punti percentuali. Un dato confermato anche dalle regionali in Calabria, dove sempre a mezzogiorno l’affluenza è al 7,4%, contro il 10,5% della precedente tornata elettorale.

I seggi sono aperti in 1.192 amministrazioni comunali dalle ore 7 alle ore 23 di oggi (domenica) e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Sono chiamati alle urne per l’elezione di sindaco e consiglio comunale oltre 12milioni di italiani. Si vota anche per le suppletive della Camera (a Siena e nel quartiere Primavalle a Roma) e appunto per le regionali calabresi. Le attenzioni sono soprattutto su Roma – la città dove l’esito del voto è più incerto – e poi su Milano, Napoli, Bologna e Torino: sono le 5 principali città in cui si gioca la battaglia elettorale, decisiva ovviamente anche a livello politico nazionale. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 17 e 18 ottobre.

Roma è l’unica delle 5 città simbolo di questa tornata elettorale che registra una partecipazione più alta rispetto alla media nazionale: alle ore 12 nella Capitale ha votato il 15% degli aventi diritto. Resta comunque la distanza rispetto alle elezioni del 2016, quando a mezzogiorno aveva già messo la croce sulla scheda il 21% dei romani. A Milano la partecipazione è sotto la media nazionale: alle ore 12 si è presentato ai seggi solo l’11,46% degli elettori, contro il 16,15% registrato cinque anni fa. Stesso trend anche a Napoli, dove a mezzogiorno ha votato l’11,04% degli aventi diritto: l’ultima volta l’affluenza era al 16,46%. A Bologna percentuali più alte ma comunque in calo rispetto al 2016: alle ore 12 ai seggi si sono recati il 13,1% degli elettori (si era già al 20,1% cinque anni fa). L’altra grande città al voto, Torino, registra un’affluenza del 10,66% a mezzogiorno, contro il 15,32% della precedente tornata.