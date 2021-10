Almeno quattromila manifestanti ‘No Green pass’ si sono mossi da piazza Fontana a Milano poco prima delle 18.00, verso le 17.45. Scortato dalle forze dell’ordine, il corteo si è diretto verso Porta Venezia e corso Buenos Aires. La manifestazione, che si è ingrossata mano a mano che il corteo percorreva le vie del centro, dovrebbe concludersi in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale. Nel frattempo i partecipanti, che in testa al corteo hanno esposto anche un cartello di solidarietà ad un gruppo di compagni colpiti da Daspo – con scritto “educare alla libertà” -hanno provocato numerosi ingorghi stradali nel centro cittadino e la deviazione di numerosi mezzi pubblici di superficie. Qualche momento di tensione si è vissuto quando un centinaio di militanti ha cercato di deviare verso i Bastioni di Porta Venezia, ma la situazione si è subito ricomposta.

Diversi gli agenti delle forze dell’ordine schierati per cercare di contenere i militanti che hanno più volte intonato il coro ‘giù le mani dal lavoro’, oltre a insultare il premier Mario Draghi e il capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra gli striscioni esposti, ‘green pass, iniezione di tirannia. Sotto ricatto solo in Italia’ e ‘la mascherina fa tacere la verità’.