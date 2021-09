Più è solo e più si agita, Matteo Salvini. Deve alzare i toni per non perire sotto i colpi degli avversari interni – Giancarlo Giorgetti e i governatori – che ogni giorno gli fanno il controcanto. Anche sul caso di Luca Morisi. E quindi ieri il leader della Lega, a quattro giorni dal voto, ha […]

La nuova legge bavaglio. Lega le mani a cronisti e pm La nuova legge bavaglio silenzia i giornalisti, ammutolisce i magistrati e toglie loro strumenti d’indagine. Sono gli effetti dello schema di decreto legislativo sulla presunzione d’innocenza, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 e sviluppato in sei articoli. Titolo: “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (Ue) 2016/343 […] di Gianni Barbacetto

In ritardo Idrocarburi, il piano delle aree è senza intesa. “Da domani si potrebbe tornare a trivellare” “Incredibile – dice un parlamentare nella serata di ieri – al ministero della Transizione ecologica pare non stesse lavorando nessuno oggi”. Telefonate a vuoto, rimbalzo di centralini e di uffici. Non c’è modo di sapere cosa accadrà al Pitesai, il Piano per la Transizione energetica sostenibile delle Aree idonee, neanche se sei un parlamentare della […] di Virginia Della Sala

Scoperte – Scarabocchi e lettere salvati dall’amico Brod Gli schizzi del signor Kafka. “Geniale anche nel disegno” “Perché abbiamo un culo?” si chiedeva la protagonista di un racconto di Sartre. Non aveva un buon rapporto col corpo e dopo un tradimento torna dal marito, un uomo fisicamente infantile come certi preti tondi e glabri. Il corpo, con la sua goffaggine, le sue puzze e dolori, è il primo muro contro cui l’essere […] di Antonio Armano

Nemesi – Tra omofobia e realtà Il boom della corrente Mykonos: “In lista 20 gay piazzati lì da Luca” All’acme della sua parabola da leader supplente della Lega (erano i tempi di Bossi convalescente per l’ictus), Roberto Calderoli non si limitò solo a consigliare a Romano Prodi un noto unguento anti-emorroidale, la preparazione H, per guardarsi alle spalle dalle imboscate della sinistra massimalista di Nichi Vendola. No, il bergamasco Calderoli vaticinò un destino a […] di Fabrizio d’Esposito

La fronda – Attacchi al segretario Ecco i veneti all’assalto (per conto di Luca Zaia) Èun caso. Uno strano scherzo del destino. Ma il caso Morisi scoppia in un luogo che oggi è diventato l’epicentro della faida nella Lega. È il Veneto di Luca Zaia, il “doge” che molti vedono come il leader in pectore pronto a scalzare Matteo Salvini. Qualcosa lì sta succedendo, e non da oggi. La Liga […] di Gia.Sal.

Anti-Letta – Manovre in corso Il sogno del “centrone”. Mezzo Pd già gongola “Vedo molti attacchi del mio Pd a Carlo Calenda. Quindi, o siamo certi di vincere primo turno, o sicuri che tutti voti della Raggi al ballottaggio saranno per nostro Gualtieri. Altrimenti sarebbe inspiegabile attaccare un potenziale alleato al secondo turno”. Così il senatore dem Salvatore Margiotta su Twitter si schierava qualche giorno fa. Una dichiarazione […] di Wanda Marra

In paese A Belfiore tutti zitti. Il fantasma di Luca e il giallo dello striscione Nel centro di Belfiore, dove alle ultime elezioni regionali il leghista Luca Zaia ha preso l’83,7% dei voti, ieri a mezzogiorno era appeso a una cancellata arrugginita un lenzuolo bianco con una scritta impressa a caratteri cubitali neri. Diceva: “Gli altri criminali/tu fragilità esistenziali”. Il riferimento è alle parole usate per giustificarsi da Luca Morisi, […] di RQuotidiano

Caterina Malavenda “Sugli indagati eccellenti si farà silenzio” Marco Grasso “Il rischio è che ci si trovi di fronte a una limitazione del diritto di cronaca giudiziaria. Se si fissano ulteriori paletti alla facoltà di una Procura di informare i media, su inchieste anche importanti, l’effetto potrebbe essere una selezione delle notizie, basato su un criterio di opportunità. Una china pericolosa: potrebbero non […] di RQuotidiano

Francesco Cozzi “Aumenterà l’intasamento dei tribunali” “Esiste un rischio di intasamento, certo, soprattutto perché i giudici per le indagini preliminari avranno un nuovo importante carico di lavoro. Al netto di questo, trovo paradossale che a fronte di una criminalità informatica sempre più invasiva, hacker, accessi abusivi a banche dati e a informazioni sensibili, a preoccupare, in tema di compressione dei diritti, […] di M. Gra.

Ergastolo ostativo Benefici ai boss, De Raho avverte: “Il mafioso resta sempre tale” Al via in commissione Giustizia della Camera le audizioni sulle modifiche di legge che riguardano le modalità per i detenuti con ergastolo ostativo per accedere a benefici e libertà condizionata dopo almeno 26 anni di carcere. Ieri sono stati sentiti i vertici dell’Anm e il procuratore nazionale antimafia e anti terrorismo Federico Cafiero de Raho, […] di Antonella Mascali

I Conti Del “Fatto” Semestrale 2021, Seif aumenta l’utile e i ricavi Il cda della Società Editoriale Il Fatto Spa, che edita tra le altre cose Il Fatto Quotidiano, ha approvato ieri la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 facendo registrare numeri positivi e in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020: senza entrare troppo nei dettagli, va registrato l’utile netto a 504 mila euro (era […] di RQuotidiano

Disastro annunciato Mottarone: operaio denunciò problemi (e perse il posto) Minacciato di licenziamento dopo avere segnalato nel 2019 problemi di funzionamento della funivia del Mottarone. È quanto ha riferito un ex dipendente, Stefano Carlo Gandini, ai carabinieri di Verbania che indagano sulla sciagura costata la vita a 14 persone. Gandini, che si è licenziato prima di esser mandato via, era talmente preoccupato della reazione del […] di M. Gra.

Pirellone Decàde perché ha solo la 3ª media, Fontana lo fa consulente per la psichiatria in carcere Il tribunale ti accompagna alla porta, ma Attilio Fontana ti fa rientrare dalla finestra. In Regione Lombardia funziona così. La prova è la nomina di Carlo Lio a consulente del presidente per il “Monitoraggio e studio di percorsi di accompagnamento, in raccordo con le Aziende sanitarie, per la gestione delle problematiche psichiatriche nelle carceri lombarde”, […] di Andrea Sparaciari

Avvertimenti Riforma Mes subito alle Camere: lo chiede l’Europa Certo, per i renziani il nostro Mes è Mario Draghi, come scandì estasiato Davide Faraone in Parlamento, spiegando perché Italia Viva non considerava più necessario accedere alla “linea di credito pandemica” dell’ex fondo salva-Stati. Alla Commissione Ue, però, non basta il nuovo premier e vuole anche il nuovo Mes: la riforma del Meccanismo europeo di […] di Marco Palombi

Tunisia La “rivoluzione” rosa nel mondo arabo: Bouden, donna premier A due mesi dalla decisione del presidente della Repubblica, Kais Saied, di esautorare il capo del governo e di congelare il parlamento appellandosi all’articolo 80 della Costituzione del 2014, il nuovo primo ministro tunisino è stato nominato, ed è una donna: Najla Bouden Romdhane. Saied, che la scorsa settimana ha in parte sospeso la Costituzione […] di Roberta Zunini

Germania Habeck, l’ambientalista pragmatico batte cassa Aspirante vicecancelliere – Il successo dei Verdi (8% nel 2017, ora 14,9%) è anche merito suo: e da ministro nel Land ha costruito una alleanza con liberali e conservatori di Cosimo Caridi