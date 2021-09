Continua l’eruzione vulcanica iniziata il 19 settembre sull’isola di Las Palmas (Canarie): da inizio eruzione, oltre 500 edifici sono stati sepolti dalla lava. Le autorità locali hanno ordinato alla popolazione di alcuni nuclei urbani situati sulla costa di rimanere in casa. Ora si riapre la possibilità che la lava raggiunga il mare, fenomeno che provocherebbe “colonne di vapore d’acqua cariche di acido cloridrico” che potrebbero rappresentare un “pericolo locale”, secondo quanto spiegato dall’Istituto di Vulcanologia delle Canarie. Per precauzione le autorità locali hanno ordinato alla popolazione di alcuni nuclei urbani situati sulla costa ovest di Las Palmas di rimanere in casa.