Al termine della manifestazione dei No green pass, organizzata sabato 25 settembre in piazza San Giovanni a Roma, mentre i partecipanti stavano defluendo, un gruppo di persone ha improvvisato un corteo su piazzale Appio. Il corteo è stato bloccato dalle forze dell’ordine e almeno una decina di manifestanti sono stati identificati dalla polizia sul posto. Sono stati denunciati per blocco stradale e manifestazione non autorizzata.