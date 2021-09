Il nuovo parlamento dell’Islanda sarà a maggioranza femminile. Si tratta di un risultato storico non solo, per l’isola ma anche per l’Europa: è infatti la prima volta che succede. Il voto di ieri ha anche riconfermato l’attuale maggioranza della coalizione destra-sinistra Verde della premier Katrin Jakobsdottir.

Il 54% dei parlamentari – a scrutini quasi completati – sono donne. Secondo i dati della Banca Mondiale, nessun altro paese in Europa ha mai prima superato né raggiunto il 50% della presenza femminile nelle Camere. Fino ad ora il primato era della Svezia con il 47%.Contro ogni previsione la coalizione di Verdi, Partito progressista e Partito dell’indipendenza di destra è cresciuta: ha ottenuto 37 seggi su 63, rispetto ai 33 dello scorso mandato. Gli equilibri all’interno dell’alleanza sono cambiati: i conservatori hanno avuto più voti, con il gruppo di Bjarni Benediktsson, che è arrivato addirittura a 13 seggi.