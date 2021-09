“Grazie alla campagna di vaccinazione e alle misure precauzionali è in diminuzione l’incidenza a 45mila casi su 100 mila abitanti, in lieve diminuzione anche l’rt che si attesta a 0,82. Per quanto riguarda il tasso di occupazione in area medica, 6,8%, e in terapia intensiva, 5,4%, siamo sotto alla soglia critica”. Lo dichiara Gianni Rezza direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, nel videomessaggio settimanale in cui fa il punto sull’andamento della pandemia nel nostro Paese. “Stiamo lavorando molto sulle scuole con un monitoraggio assiduo e un’implementazione delle misure per ridurre il rischio di eventuali focolai”