Immagini diffuse dal Ministero russo mostrano le operazioni di soccorso per trarre in salvo gli scalatori rimasti intrappolati in una bufera di neve sul Monte Elbrus in Russia. Cinque alpinisti sono morti, i restanti 14 sono stati portati nella sottostante valle dell’Azau. I soccorsi hanno operato “condizioni piu’ difficili” con vento forte, scarsa visibilità e temperature sotto lo zero.