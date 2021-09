È il settembre del 2020 quando Sandra Gallina, capo negoziatore per i vaccini contro il Covid della Commissione Ue, promette ai membri dell’Europarlamento che le dosi sarebbero costate tra i 5 e i 15 euro. Oltre, disse, non sarebbe stato “conveniente”. Non sapeva che quel limite sarebbe crollato sotto le pressioni dei produttori dei vaccini. […]

Da quando han cominciato a votare contro le élite politiche, finanziarie ed editoriali, gli elettori godono di pessima fama. Sono populisti, giustizialisti, poco riformisti, scarsamente moderati, insufficientemente europeisti, non abbastanza atlantisti e affetti da una preoccupante cultura anti-impresa. I padroni del vapore e i loro pennivendoli li avevano avvertiti: votate come vi diciamo noi, cioè […]

Fact checking – Animali selvatici a Roma Cinghiali, caccia e rifiuti. Da dove nasce l’invasione Due milioni e 300 mila cinghiali appartenenti a una specie importata 20 anni fa a scopo venatorio dal sud-est Europa, oggi minacciano città, coltivazioni e una fetta di ecosistema italiano. Le famigliole di suini selvatici che passeggiano per il quadrante nord di Roma (ma non solo) sono definite scientificamente Sus Scrofa Linnaeus. Solo tre giorni […] di Vincenzo Bisbiglia

La lobby dell’auto contro l’euro 7 Sul tavolo c’è la decisione sull’Euro 7, il nuovo sistema che regola le emissioni nocive delle auto nell’Ue. Dice l’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) che ogni anno i fumi di scarico per strada causano 400 mila morti premature nel Vecchio continente. Per dare un termine di paragone, è la stessa quantità di persone che ogni anno […] di Stefano Vergine

Pro – Valerio Onida “È equiparabile all’obbligo vaccinale e rispetta la Carta” L’obbligo diffuso del Green pass “è equiparabile all’obbligo vaccinale” e pertanto le limitazioni alle libertà individuali che ne conseguono rientrano nella legittimità politica e costituzionale. È netto il professore Valerio Onida, già presidente della Corte costituzionale, secondo cui l’ultimo decreto potrà convincere i molti indecisi. Professore ritiene che il decreto sul Green pass leda i […] di Lorenzo Giarelli

Covid-19 – Il certificato obbligatorio Il gran pasticcio della sospensione: non c’è più, ma è come se ci fosse Il pasticcio più grosso riguardava i magistrati. L’ultimo decreto sul Green pass (n° 127 del 21.9), quello che estende l’obbligo a 23 milioni di lavoratori ed è stato pubblicato solo ieri a sei giorni dall’approvazione, nella prima stesura prevedeva espressamente la decadenza dall’incarico per i magistrati senza lasciapassare dopo 15 giorni di assenza ingiustificata. L’hanno […] di Alessandro Mantovani

Contro – Roberta Calvano “No, ci sono varie zone d’ombra: è decisiva la durata delle misure” Il decreto sul Green pass contiene “zone d’ombra” e “incongruenze”: così Roberta Calvano, costituzionalista dell’Unitelma Sapienza di Roma, sulle novità appena introdotte. Professoressa, che idea si è fatta del decreto sul Green pass? Rispetto al precedente decreto, l’allargamento degli obblighi a vaste categorie di lavoratori rende la misura più compatibile coi principi costituzionali, non comprimendo […] di L. Giar.

Maggioranza Draghi, 20 fiducie in 7 mesi tolgono di torno le Camere Quella votata ieri pomeriggio al Senato con 200 sì e 27 no alla riforma Cartabia sul processo penale (oltre 50 gli assenti nella maggioranza) è stata la quarta fiducia in quarantott’ore messa dal governo Draghi. Un’imposizione per evitare che i decreti arrivino a scadenza e, soprattutto, per scongiurare spaccature nella maggioranza con la Lega che […] di Giacomo Salvini

Palazzo Madama L’indagato Renzi scimmiotta B. Riforma cartabia – Il sì del senato: il leader Iv ne approfitta per attaccare i pm di wa. ma.

Ex segretaria Davigo Verbali Amara, il Csm licenzia la Contrafatto È stata licenziata dal Csm Marcella Contrafatto, l’ex segretaria di Piercamillo Davigo a Palazzo dei Marescialli, accusata dalla Procura di Roma di aver inviato in forma anonima al consigliere Nino Di Matteo, che ha denunciato, un plico coi verbali segreti di Piero Amara, l’ex legale esterno dell’Eni che a Milano ha parlato della presunta loggia […] di Antonella Mascali

Uomo di De Luca Agenas, due anni al capo Coscioni “Tentata violenza” Vincenzo De Luca e l’Agenas hanno un problema. Il consigliere per la sanità del governatore Pd della Campania, nonché presidente dell’agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, è stato condannato a 2 anni in appello per tentata violenza privata. Si tratta di Enrico Coscioni, cardiochirurgo di Salerno e braccio destro per la sanità di De Luca […] di Vincenzo Iurillo

Elezioni comunali Torino: “Damilano ancora presidente della Film Commission, è ineleggibile” Una grana che rischia di ostacolare la corsa del candidato sindaco di Torino del centrodestra, Paolo Damilano. L’imprenditore delle acque minerali, secondo tutti i sondaggi, è in vantaggio contro il dem Stefano Lo Russo ma, come ha rivelato nelle ultime ore il capogruppo di Liberi e Uguali, Marco Grimaldi, con un’interrogazione in consiglio regionale, Damilano […] di Giacomo Salvini

Il Colosso cinese Evergrande inizia a pagare i debiti: restano i timori sul possibile impatto in Usa e Ue La crisi di liquidità di Evergrande, secondo operatore immobiliare cinese in ginocchio per 267 miliardi di euro di debiti (circa il 2% del Pil 2020 della Cina), potrebbe scatenare una recessione nella Repubblica Popolare e, anche senza contagio finanziario, impattare sull’economia mondiale. Per questo il governo di Pechino si muove rapidamente: a dispetto di annunci […] di Nicola Borzi

Tremano vip e politici Green pass fasulli, indagato medico della Roma bene Politici, personaggi dello spettacolo, sportivi e imprenditori senza vaccino, ma con Green pass (fasulli). A loro disposizione, un medico di base che dal suo studio nel cuore della Capitale, secondo gli inquirenti, avrebbe effettuato certificazioni vaccinali false, forse in cambio di soldi e favori. L’inchiesta top secret della Procura di Roma fa tremare la Roma […] di Vincenzo Bisbiglia

Germania Il clima non porta voti: Greta tradita dai Verdi Elezioni – Gli attivisti da giorni fanno lo sciopero della fame dinanzi al Bundestag, ma nessuno dei candidati li ascolta. Domani la manifestazione Fridays for Future di Cosimo Caridi

Diplomazia Commercio, Biden gela Johnson Brexit e dolori – Washington dice no a un trattato privilegiato con il regno Unito di Sabrina Provenzani