Il Senato ha approvato con 208 sì e 28 no la fiducia al primo dei due articoli della riforma del processo penale: si tratta di quello che definisce i contorni della delega al governo, mentre il secondo modifica direttamente il codice penale e quello di procedura penale. Una cinquantina i senatori della maggioranza risultati assenti alla chiama. Il disegno di legge, voluto dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia – e già approvato dalla Camera prima della pausa estiva – introduce il controverso meccanismo dell’improcedibilità, per cui il processo si estingue alla scadenza di determinati termini di fase: due anni per l’Appello e uno per la Cassazione, prolungabili rispettivamente di un anno e di sei mesi per fascicoli di particolare complessità. Le proroghe possono essere concesse dal giudice all’infinito nei processi per particolari categorie di reati – mafia, terrorismo, violenze sessuali, traffico di stupefacenti – e per due volte nei processi per i reati ad aggravante mafiosa, disciplinati dall’articolo 416-bis.1 del codice penale. Per le impugnazioni proposte fino a fine 2024 è previsto un regime transitorio che allunga ulteriormente i termini base a tre anni (in Appello) e un anno e mezzo (in Cassazione).

La riforma, inoltre, attribuisce al Parlamento la facoltà di individuare “criteri generali” per garantire “l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale“, criteri che gli uffici di Procura dovranno recepire nei propri progetti organizzativi “al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre”. Una previsione, quest’ultima, su cui si è espresso in modo nettamente critico il Consiglio superiore della magistratura: la norma, ha scritto l’organo nel parere licenziato lo scorso luglio, si pone in “possibile contrasto con l’attuale assetto dei rapporti tra i poteri dello Stato“, perché l’individuazione dei criteri “rispecchierà, inevitabilmente e fisiologicamente, le maggioranze politiche del momento”. Dopo una lunga trattativa con il Movimento 5 stelle, che ha portato alla profonda modifica del testo già approvato in Consiglio dei ministri, l’intera maggioranza di governo ha annunciato il proprio sostegno alla riforma: voteranno no, invece, i senatori di Fratelli d’Italia e quelli de L’Alternativa c’è (in gran parte fuoriusciti dal M5s).