Dopo Roma anche Torino affronta il problema dei cinghiali. Una coppia di esemplari è stata immortalata mentre si aggira indisturbata in zona Gran Madre, nel centro del capoluogo piemontese. Il fatto è avvenuto martedì sera, poco prima delle 21, in via Villa della Regina. A riprendere l’incontro ravvicinato alcuni passanti. Anche Luciana Littizzetto ha commentato la scena: “I miei nuovi vicini. Va via Ronaldo e arrivano i cinghiali”.

Video Giorgia Brescia