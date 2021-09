Enrico Michetti avanti, Roberto Gualtieri dietro. Poi al ballottaggio i rapporti di forza s’invertono col candidato del centrosinistra in vantaggio su quello del centrodestra di tre punti percentuali. A due settimane dalle elezioni è questo il quadro nella corsa a sindaco di Roma, dove comunque almeno un cittadino su quattro non ha scelto per chi votare. A fotografarlo sono due sondaggi: quello di Swg per il Messaggero e quello di Ipsos per il Corriere della Sera. Il 3 e 4 ottobre si candidano a fare il primo cittadino della Capitale ben 22 candidati. I due sondaggi, chiaramente, fanno il punto sulle candidature principali. Il Corriere della Sera attribuisce il terzo posto alla sindaca uscente, Virginia Raggi con il 15,5%, seguita da Carlo Calenda con il 14%. Posizioni invertite per il sondaggio del Messaggero che vede il candidato di Azione al terzo posto con una forchetta tra il 18 e il 22%, mentre accredita all’esponente di M5s una percentuale che oscilla tra il 15 e il 19%.

Per Michetti, invece, Ipsos vede un consenso con un range 29-33% mentre Gualtieri è al 26-30%. Swg accredita il candidato di centrodestra al 36% e quello che potrebbe essere il suo sfidante al ballottaggio al 28,5%. Ambedue i sondaggi danno l’ex ministro dell’Economia di Giuseppe Conte in pole per il successivo ballottaggio del 17-18 ottobre. Secondo Swg Gualtieri vincerebbe per 58 a 42, forte dell’arrivo di una quota dei voti andati ai Calenda e a Raggi in prima battuta. L’esponente dem vincerebbe anche per la rilevazione dell’istituto di Nando Pagnoncelli, ma con una percentuale minore: 53 a 47. Il centrodestra si sarebbe aspettato – ma questi sono sondaggi, poi bisognerà contare i voti reali – uno stacco maggiore alla fine del primo turno tra Michetti e Gualtieri, calcolando la forza dei partiti della coalizione a Roma. E invece Michetti prende meno voti rispetto a quelli delle liste a lui collegate (queste al 34,5, lui come candidato sindaco non più del 33). La partita naturalmente è aperta. E intanto va registrato che, rispetto a un altro sondaggio Swg, di una settimana fa, Michetti e Calenda stavano un punto sopra rispetto ai dati di questa nuova fotografia, mentre Gualtieri stava un punto sotto e quindi avrebbe guadagnato un punto in una settimana. Come dire: a 14 giorni dal voto è ancora tutto aperto, visto che gli indecisi per Swg sono ancora il 19%, un elettore su cinque.

Riguardo alle preferenze di lista Ipsos accredita il Pd del 22,8%, FdI si attesta al 18,2%, la Lega al 14%, i 5 stelle al 10,9% e Forza Italia-Udc al 4,8%. Confrontando i voti attribuiti alle coalizioni con quelli stimati per i candidati si osserva che Michetti e Gualtieri otterrebbero meno voti rispetto alle coalizioni che li sostengono. La distanza è di circa tre punti: le liste del centrodestra sono date al 39,4% (con Michetti al 36), quelle del centrosinistra al 31,6 (con Gualtieri al 28,5). Invece Raggi e Calenda sono accreditati di un risultato superiore a quello della lista: la sindaca prenderebbe un punto in più (M5s più le due civiche si fermano al 14,3%), l’ex ministro di Matteo Renzi addirittura il 4% in più rispetto alla sua unica lista che si ferma al 10. Anche il sondaggio del Corriere registra un’alta percentuale di indecisi, fissi al 32,8%: addirittura quasi un elettore su tre.