Ci saranno certamente i dipendenti pubblici, oltre a chi lavora nei locali e sui mezzi di trasporto. E appare sempre più concreta l’ipotesi che l’obbligo venga esteso anche ai lavoratori delle aziende private e gli studi professionali, per i quali la Lega vorrebbe spuntare un rinvio almeno fino alle Amministrative del 3 e 4 ottobre. Speranze vane, alla luce della convocazione inoltrata dal presidente del Consiglio Mario Draghi ai sindacati, convocati a Palazzo Chigi oggi alle 16.30, alla vigilia della riunione con tutti i ministri che domani – giovedì 16 – licenzierà il terzo decreto sull’obbligatorietà del Green Pass estendendolo a nuove categorie di lavoratori. Le Regioni hanno dato il loro via libera – strappando un mezzo sì a nuove regole in caso di zone gialle e arancioni nei prossimi mesi – ma Matteo Salvini prova a fare resistenza chiedendo garanzie, temporeggiando in attesa del testo al quale negli uffici di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti si lavora da giorni con il placet di ampi pezzi del Carroccio.

Le parole della ministra degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, sono però inequivocabili: “Si va verso l’obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato”, ha detto Radio Rai sottolineando che “solo immunizzando la stragrande maggioranza della popolazione possiamo contenere i contagi”. Il governo, ha aggiunto, è “pronto” ad “accelerare”. Sul Green pass, ha concluso, “abbiamo intrapreso una strada chiara, il Consiglio dei ministri di domani sarà sicuramente un momento importante”.

“Le cose vanno fatte perché si devono fare, non per avere un risultato immediato”, aveva sillabato Mario Draghi, citando Nino Andreatta e dando la linea sui prossimi passi del governo. Passi necessari per contrastare il virus e, soprattutto, per tornare alla normalità: perché, nelle intenzioni del capo dell’esecutivo, è questa la funzione chiave della nuova estensione del certificato verde che approderà in Consiglio dei ministri giovedì. Il provvedimento, al di là delle residue resistenze di una parte della Lega (“Saremo gli unici in Europa”, osserva Salvini), nelle sue grandi linee è pronto ed entrerà in vigore il 10 o il 15 ottobre. Gli ultimi nodi da sciogliere riguardano appunto la platea dei destinatari. E Palazzo Chigi sta puntando all’estensione del Green Pass non solo al settore pubblico ma anche a tutto quello privato. “Ci stiamo lavorando”, spiegavano mercoledì fonti qualificate dell’esecutivo.

Le prossime ore, per inquadrare con una certa nettezza il “super” Green Pass, saranno decisive. Prima il faccia a faccia con i sindacati, quindi giovedì il vertice con i capidelegazione e, dopo un’ultima interlocuzione tra governo e Regioni, il Consiglio dei ministri. Sul fatto che il Green Pass sarà obbligatorio per i dipendenti del settore pubblico non c’è ormai alcun dubbio. Lo ha chiesto a gran voce il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, che vuole la riduzione dello smart working al 15%. In questo elenco rientreranno anche, come specifica il Corriere della Sera, le Agenzie del Demanio, delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, le Autorità indipendenti (Anac, Agcom, Garante per i dati personali etc.) gli enti pubblici, culturali, previdenziali, le Federazioni sportive.

E, secondo fonti di governo, è molto probabile l’inserimento nel decreto dell’obbligo anche per i privati che lavorano in quei settori in cui il cliente ha il dovere di esibire il certificato verde: ristorazione, bar, palestre, musei, cinema e teatri. Oltre ai trasporti a lunga percorrenza (treni, aerei, traghetti) e con ogni probabilità anche autisti e controlli di bus e metropolitane, ma anche i tassisti. Nelle ultime ore però il governo sta accelerando all’estensione ‘tout court’ del super Green Pass, ovvero all’intero settore privato, inserendo in un unico decreto ciò che inizialmente si era pensato di fare con maggiore gradualità. Gli uffici di Palazzo Chigi e del governo sono alle prese con un lavoro complesso, a partire dalla stessa differenziazione tra pubblico e privato. Perché, si spiega, i due settori si incrociano e si compenetrano – ad iniziare dalle partecipate – e tracciare delle linee nette in poche ore per identificare ciò che è pubblico e ciò che è privato resta tutt’altro che semplice. E ci sono da vincere le strenue resistenze della Lega, almeno quella di osservanza salviniana, mentre dai ministri – Giancarlo Giorgetti in primis – è già arrivato l’ok. Nessuna rimostranza anche dai governatori, ad iniziare da Massimiliano Fedriga e Attilio Fontana, che già dalla scorsa settimana hanno dato ampia disponibilità.