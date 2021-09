Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia al Senato sulla conversione del primo decreto-legge sul green pass (il n. 105 del 23 luglio 2021), nel testo approvato – senza fiducia – dalla Camera. Si tratta del provvedimento che ha introdotto la necessità del certificato verde per accedere a bar, ristoranti, palestre, piscine e altre attività a partire dal 6 agosto, ha aumentato la capienza di teatri e stadi e ha previsto nuovi parametri (legati anche al tasso di occupazione dei reparti ospedalieri) per la classificazione “a colori” delle Regioni. Nel passaggio a Montecitorio dello scorso 8 settembre, il decreto è stato integrato con l’estensione a 12 mesi della validità del pass e l’ok alla possibilità di ottenerlo (per 48 ore) anche con un test salivare negativo.

Subito dopo l’annuncio di D’Incà, la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati ha convocato la conferenza dei capigruppo per stabilire le modalità e il calendario del voto. La seduta riprenderà alle 16 con la discussione generale sulla questione di fiducia: seguiranno le dichiarazioni di voto e poi la votazione nominale con appello, con la prima chiama che dovrebbe tenersi intorno alle 17.30. L’esito è atteso circa un’ora più tardi, dopodiché avrà inizio – e proseguirà fino alle 20 – la discussione generale sulla riforma del processo civile.