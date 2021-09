Januaria Piromallo ha deciso di affidarsi a un avvocato e denunciare per molestie il regista di Real Housewives Napoli, la versione italiana del celebre format mondiale, di cui è tra le protagoniste. Intervistata dal Corriere della Sera, la collaboratrice de Ilfattoquotidiano.it ha spiegato i motivi: “Il sassolino che ha fatto precipitare tutto è stato l’atteggiamento di Marco Manes, ex attore, ex doppiatore poi promosso sul campo, che faceva battute sessiste. E non le sussurrava in un orecchio, ma davanti ad altri testimoni. È un uomo temperamentoso che impone il suo potere: giravamo a Capri, io ero vestita Pucci con una parrucca di Hermès e mi annunciano che dovevamo andare nella villa di Rocco Barocco. Subito dico vado a cambiarmi perché non posso andare a casa di uno stilista con il vestito di un altro”, ha raccontato. A quel punto è precipitato tutto e dopo un diverbio, il regista ha messo la produzione davanti ad un aut aut, dicendo «o lei o me». E la produzione ha scelto il regista, allontanando praticamente subito la Piromallo dalle riprese. A quel punto la giornalista si è messa in contatto con la produttrice Fatma Ruffini, pretendendo una lettera di scuse dal regista che però non è mai arrivata e come se non bastasse, dice lei, la produttrice non si è mai più fatta sentire. “Non potevo far finta di niente, in un momento epocale come questo con il Metoo, anche se in Italia non c’è mai stato questo grande movimento, è atteggiamento diffuso su tutti i set. E poi la molestia verbale spesso è ancora più fastidiosa quando capisci che in qualche modo ti vuole soggiogare, umiliare, e tu non devi fare altro che tacere”, ha aggiunto al Corriere. Così il 28 maggio scorso la protagonista del reality, come ribadisce a FQ Magazine, ha deciso di presentare denuncia formale: “Mia figlia Tiarè che ha 21 anni mi ha detto mamma, devi correre a denunciare, fallo per me. E io l’ho fatto. Nella stazione dei carabinieri di largo Ferrantina a Napoli ho trovato orecchie molto sensibili, non maschiliste, prima il carabiniere di turno, poi il maresciallo. Ora sono in corso le indagini. Un grande complimento alla giustizia made in Sud”. Sempre al Corriere Piromallo aveva detto che lei e le altre hanno lavorato a costo zero: “In cambio del lavoro gratis ci promettevano che sarebbero arrivati ritorno di immagine e contratti con gli sponsor”. Insomma, altro che vita da sogno in salsa partenopea.