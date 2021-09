Allarme. Cingolani: “Rincari in autunno fino al 40%”. Colpa di gas e quote CO2. A luglio spesi 1,2 mld (compresi i soldi dei parchi) per frenare il maxi-aumento

Leggo l’editoriale di prima pagina su Repubblica, “L’Occidente collabori con Cina e Russia”, e quasi cado dalla sedia. Ma stiamo scherzando? Un mese fa, quando lo disse Conte per l’Afghanistan, e ancor prima quando lo praticò da premier firmando gli accordi per la Via della Seta e il 5G e predicando in Parlamento una politica […]

L’altro fronte Siccità e protezionismo, grano alle stelle A tavola. Giù la produzione, mentre Cina&C. fanno scorta: prezzo di pane e pasta destinato a salire di Nicola Borzi

Miracoli estivi “Brunetta, tesoro”: Panucci si raddoppia lo stipendio L’ex dg di confindustria. L’indennità della capo di gabinetto del ministro lievita da 68 mila euro a 124, per un totale di 200 mila euro all’anno di Ilaria Proietti

Il dossier. Cosa dicono i dati dell’Inps I meriti (rimossi) del Reddito di cittadinanza Prima del RdC. È intervenuto sulla povertà, ha ridotto la quota di “working poor” facendo affacciare sul mercato del lavoro chi non aveva mai avuto occupazione di Salvatore Cannavò

Emergenza. Ritardi come nel 2020 Sanità, anche nel ’21 persa una visita su 3: chirurghi al ministero Uno studio già revisionato e in attesa di pubblicazione, condotto su oltre tremila pazienti affetti da tumore del colon retto, indica che tra il 2019 e il 2020, cioè prima e dopo il Covid-19, i carcinomi operati in stadio avanzato, spesso con metastasi, sono aumentati del 15%. Lo firma, con altri colleghi, il professor Mario […] di Alessandro Mantovani

In coppia Agatha e Max folgorati sulla via di Damasco La Christie conosce il giovane archeologo Mallowan in Medio Oriente: è subito amore. Lei lo segue negli scavi, traendo anche ispirazione per i suoi gialli di Sergio Rinaldi Tufi

Palazzo Chigi. Prossimi guai: fisco e concorrenza Draghi sta sereno: ora sul Green pass garantisce Giorgetti L’estensione del green pass prima di tutto. A Palazzo Chigi l’obiettivo è questo: arrivare in Cdm giovedì con l’obbligatorietà del certificato verde almeno per tutti i lavoratori del pubblico, possibilmente anche per quelli del privato. La volontà di Mario Draghi, però, si scontra non solo con i motivi più tecnici (che vanno dalle multe ai […] di Wanda Marra

A Capalbio “Comunisti” e Cirinnà. Ecco l’ultima spiaggia Stavolta nessun attacco ai radical chic. Nessuna presa in giro per l’ormai ex buen retiro della cosiddetta intellighenzia di sinistra con cui spesso ama infarcire i suoi discorsi. Perché ora a Capalbio potrebbe anche vincere e tutto fa brodo. Anzi, acquacotta, visto il luogo. Anche se uno sfottò non se lo risparmia. È la prima […] di Gianluca Roselli

Conflitti d’interessi Ventura chi sceglie tra Casellati e Rai? Alla fine è scoppiato il bubbone e adesso le polemiche rischiano in un colpo di travolgere la Rai e pure Palazzo Madama. Ché fa discutere la decisione di Marco Ventura di accettare l’ufficio di portavoce della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, senza mollare il posto da autore di punta di Unomattina sulla rete […] di Ilaria Proietti e Gianluca Roselli

Processo Trattativa. Sentenza in arrivo e Silvio cita Falcone Mancava soltanto la citazione di Giovanni Falcone… adesso Silvio Berlusconi, spesso impedito da acciacchi di salute regolarmente certificati a presenziare in aule giudiziarie, difficilmente potrà inventarsi dell’altro. Due paginate domenica sul Giornale di famiglia autorevolmente diretto da Augusto Minzolini rilanciate a pezzetti ieri sui social per ricordare a tutti che “il garantismo è uno dei […] di Giampiero Calapà

L’intervista – MassimO Galli “Con la Delta sui mezzi: così si rischia altra Dad” “Difficile pensare di non ricorrere alla Dad con i trasporti pubblici combinati in questo modo”. Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano non si dà pace: “Non hanno risolto molto parrebbe”. Professor Galli, da Nord a Sud vediamo foto e filmati di assembramenti alle fermate dei mezzi pubblici e autobus e treni […] di G. Cal.

Legalizzazione La politica dorme, gli elettori no: 220mila firme per il referendum sulla cannabis Continua a galoppare il contatore del referendum per la depenalizzazione della cannabis. In appena 48 ore sono state raccolte più di 220mila firme, un successo straordinario che rende molto probabile il raggiungimento entro il 30 settembre di quota mezzo milione, il limite fissato dalla legge per far scattare i referendum di iniziativa popolare. Il numero […] di To. Ro.

Giovedì il voto online Garanti 5S: Raggi, Di Maio e Fico nella rosa di Grillo Gli iscritti voteranno giovedì e sarà un altro passo verso la definizione del nuovo M5S. Se lo Statuto approvato a luglio era il risultato del lavoro di Giuseppe Conte, la prossima consultazione riguarderà invece alcuni organi la cui composizione dipende dalle scelte di Beppe Grillo. Per il Comitato di Garanzia, una sorta di contraltare della […] di RQuotidiano

A Brescia e Cosenza Allarme violenza: altre due donne uccise dai mariti L’ha raggiunta sulle scale e l’ha colpita più volte con un coltello. Paolo Vecchia, 52 anni, ha aspettato che l’ex moglie Giuseppina Di Luca, 46 anni, ieri mattina uscisse da casa ad Agnosine, in Valsabbia, nel Bresciano, per andare a lavoro; poi, intorno alle 7.40, ha scatenato l’agguato mortale. L’ha colpita con una decina di […] di RQuotidiano

Strage del mottarone Eitan riportato in Israele: il nonno è indagato per sequestro. La nonna: “Ora è in ospedale” Mentre la Procura di Pavia ha indagato il nonno materno per il sequestro di persona del piccolo Eitan – e sta vagliando la possibile partecipazione di altri familiari al blitz che lo ha portato su un aereo privato decollato da Lugano con destinazione Tel Aviv, oltre a possibili defaillance nei controlli – il ramo di […] di Marco Grasso

Contratti post-crisi La ripresa c’è, ma è precaria: gli “a termine” gli unici a salire Il rimbalzo dell’economia italiana – che qualcuno definisce “miracoloso” e qualcun altro, con più prudenza, “incoraggiante” – sta portando con sé pure questa volta una nuova esplosione di precariato. Tra aprile e giugno 2021, dice l’Istat, gli occupati sono cresciuti di 338 mila rispetto al trimestre precedente. A trainare il recupero di posti di lavoro, […] di Rob. Rot.