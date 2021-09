Prima ha ritirato i suoi emendamenti, allineandosi alla posizione di Mario Draghi e dando l’impressione di volersi rimangiare il voto in commissione per abolire il passaporto verde. Poi ha votato a favore delle proposte di Fratelli d’Italia. E’ una linea quantomeno ambigua quella tenuta dalla Lega sul decreto green pass, in discussione alla Camera. Una posizione tutt’altro che netta incarnata personalmente da Matteo Salvini, schiacciato tra le pressioni interne – quelle dei governatori guidati da Massimiliano Fedriga e dell’ala governista del Carroccio di Giancarlo Giorgetti – e il continuo inseguimento alle posizioni di Giorgia Meloni.

L’ultima giravolta del capo della Lega si consuma tutta nell’arco di poche ore. Prima fonti parlamentari hanno fatto sapere che il Carroccio ha ritirato i suoi emendamenti al dl, che dunque sarebbe stato discusso senza porre la questione di fiducia. Poi il numero uno di via Bellerio ha rilanciato. Spiegando che, dopo aver ritirato i suoi emendamenti, è pronto a valutare quelli di Fratelli d’Italia. “Se ci sono emendamenti che noi condividiamo da chiunque arrivino noi li sosteniamo”, ha sostenuto. E infatti poco dopo il Carroccio ha votato a favore della proposta, avanzata dal partito di Meloni, di accantonamento degli emendamenti soppressivi dell’articolo 3 del decreto: è in pratica la norma che disciplina l’impiego delle certificazioni verdi Covid-19. In questo modo, dunque, Fdi avrebbe voluto avere le mani libere sugli emendamenti soppressivi, rilanciando la richiesta di modifiche al governo.

Nonostante l’appoggio della Lega, però, la richiesta è stata respinta con 153 voti di differenza. A favore hanno votato Fratelli d’Italia, l’Alternativa c’è e, appunto, il Carroccio. A quel punto l’aula di Montecitorio si è espressa sui tre emendamenti soppressivi di Fdi, respingendoli – con voto segreto – grazie a 260 contrari e solo 59 favorevoli mentre in 82 si sono astenuti. In questo caso la Lega aveva annunciato la sua astensione. “Noi ci aspettiamo che su alcune cose il Governo cambi idea. Sarebbe offensivo in questo clima chiudere la porta, confidiamo che il Governo accoglierà alcune modifiche di buonsenso che ci sono negli emendamenti presentati dai colleghi”, ha detto in aula Claudio Borghi. Dal campo della maggioranza ha replicato Debora Serracchiani, capogruppo del Pd: “L’intenzione della Lega di votare a favore di alcuni emendamenti di Fdi e di astenersi su quello che chiede l’abolizione del Green pass è un atto irresponsabile. Deve finire l’ambiguità di Salvini che in Consiglio dei ministri condivide le scelte del governo e poi in Parlamento lavora per cancellarli in accordo con Fratelli d’Italia. Salvini decida da quale parte stare, se in maggioranza o all’opposizione del governo Draghi. Giochini per convenienze di partito sono inaccettabili”.