La Lega ritira gli emendamenti al decreto green pass, si allinea alla posizione di Mario Draghi e si rimangia il voto in commissione per abolire il passaporto verde. Ma Matteo Salvini rilancia. E spiega che, dopo aver ritirato le sue, è pronto a valutare le proposte di Fratelli d’Italia. “Se ci sono emendamenti che noi condividiamo da chiunque arrivino noi li sosteniamo. Sulla base di quante nostre proposte saranno accolte valuteremo di conseguenza, ma non è mai stata in discussione la nostra fiducia al governo e a Draghi”, dice il leader della Lega. Che dunque a parole continua a sfidare la maggioranza: “Se ci bocciano le nostre proposte voteremo contro. Il Parlamento è fatto per parlare e per discutere. Borghi? La Lega decide unitariamente”.

Parole che però sono state pronunciate subito dopo il ritiro da parte del Carroccio degli emendamenti al dl all’esame dell’Aula della Camera. Che andrà avanti senza fare ricorso alla fiducia. Il risultato non solo della linea inflessibile di Draghi ma anche della pressione esercitata da Salvini da parte dei governatori della Lega, guidati da Massimiliano Fedriga, e dell’ala governista del Carroccio di Giancarlo Giorgetti. Solo ieri il ministro dello Sviluppo Economico aveva previsto“un’estensione del Green pass” per i lavoratori perché il certificato deve essere “uno strumento di sicurezza nei luoghi affollati”. Mentre il governoatore del Friuli-Venezia Giulia ha dichiarato: “Il certificato serve per migliorare la nostra vita”.

Stamattina, a una domanda diretta sull’ipotesi fiducia, Salvini ha risposto: “Il parlamento a che serve? Il parlamento c’è per discutere, per dibattere, per approfondire. Fiducia al governo ma senza esagerare con i divieti”. Solo ieri il Carroccio aveva chiesto in una riunione di maggioranza di non mettere la fiducia, senza però ritirare i 5 emendamenti che chiedono di eliminare l’obbligo del pass per gli under 12, di introdurre i test salivari e il risarcimento danni da vaccino. Emendamenti che se si fossero aggiunti ai dieci di Fratelli d’Italia avrebbero rischiato di mettere in crisi la maggioranza nei voti segreti. E invece non è andata così: il Carroccio, infatti, ha ritirato le sue proposte di modifica. E ora tenta di agitare lo spettro dei voti segreti minacciando di votare gli emendamenti di Fdi. E in cambio Salvini potrebbe incassare solo un ordine del giorno sui tamponi gratuiti salivari, che verrà presentato dall’intera maggioranza.