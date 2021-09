Tra i 22 concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Davide Silvestri. Milanese, classe ’81, è noto ai più per il ruolo di Marco Falcon nella soap opera di Canale 5 Vivere. In seguito ha preso parte anche ad altri progetti televisivi, da Capri a Squadra Mobile, passando per Che Dio Ci Aiuti, fino all’Isola dei Famosi (nel 2003). Forse non tutti sanno che Davide è il cugino di Kekko Silvestre dei Modà, anche se il loro cognome è diverso e si differenzia per la vocale finale. Il motivo? Si tratta di un errore fatto all’anagrafe durante la trascrizione. Sono ormai diversi anni che l’attore non si vede sul piccolo schermo, riuscirà a tornare sulla cresta dell’onda con la partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini?