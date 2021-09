Peggio di B. Le leggi “ad aziendam” per vivisezionare Alitalia Un nuovo decreto corregge la legge di luglio, che aveva già stravolto il compito dei commissari: l’obiettivo principale ormai è rottamare il personale di Ugo Arrigo

Roma. Scontro a due Accuse e litigi, Raggi e Gualtieri poco giallorosa I contorni di uno scontro, di una quasi litigata da urne già vicine, li raccontano gli autobus. Perché la sindaca che vorrebbe restare dov’è, Virginia Raggi, rivendica la distanza dal Pd partendo dai trasporti: “Non c’è stata alleanza perché noi la pensiamo diversamente, loro volevano privatizzare l’Atac, la municipalizzata dei trasporti, mentre noi vogliamo rendere […] di Luca De Carolis

Sorelle antimafia Pilliu: “Le nostre case sono la legalità per tutti” Sembra una persona qualunque. Savina Pilliu sale le scale con una borsa verde acqua e prima di sedersi sul palco della Festa del Fatto si rivolge al pubblico con la voce rotta dalle lacrime: “Dovevo essere qui con mia sorella, invece sono da sola. Lei è felice se sono qui, doveva esserci anche lei”. Sua […] di Francesco Ferasin

Dante ai giorni nostri Da SuperMario ai due Matteo: chi potrebbe finire all’Inferno “Chi manderesti all’inferno?”. A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, (il 13-14 settembre) è a questo “gioco”, invero serissimo e politicamente scorretto, che si sono provati ieri alla festa del Fatto Pino Corrias, Massimo Fini e Luca Sommi, guidati da Silvia Truzzi. Passati al vaglio tutti i protagonisti della politica italiana. Giù dalla torre […] di Riccardo Antoniucci

Caserta Sessa, il Pd candida l’uomo di Cosentino A Sessa Aurunca (Caserta) il candidato sindaco del Pd, Lorenzo Di Iorio, è un uomo legato alla stagione del potere dell’ex coordinatore campano di Forza Italia, Nicola Cosentino, fresco di condanna in appello a dieci anni per concorso esterno in associazione camorristica. Non è gossip: risulta da una deposizione di un capitano dei carabinieri in […] di Vin.Iur.

Saluti romani. Pontinia, Fdi presenta nostalgico del Duce Il volto fiero, gli occhi ridenti, il braccio teso a ricordare i bei tempi che furono (ma che lui non ha mai visto), sullo sfondo la mascella romanamente marmorea di Benito. Andrea Fabbri è quasi un habitué di Predappio: nel 2016 e nel 2017 è partito in pullman con altri “appassionati di storia” dalla sua […] di Mar.Pas.

Governo. Nessuno strappo all’orizzonte Su i vaccini obbligati. Salvini cede ai suoi presidenti di Regione Non sarà l’obbligo vaccinale, che per ora resta solo un’opzione sulla carta, a far naufragare la complicata maggioranza che sostiene Mario Draghi. La Lega, il cui leader Matteo Salvini è molto contrario e soprattutto teme di lasciar sola Giorgia Meloni a strizzare l’occhio agli anti-vaccinisti, si adeguerà. Era difficile immaginare che facessero le barricate contro […] di Alessandro Mantovani

L’Avana. L’autoctono Abdala Cuba somministrerà ai bambini: dosi dai 2 anni di età in su Con tre vaccini propri, tra cui il primo, Abdala, che – stando agli studi presentati all’Oms – avrebbe dimostrato un’efficacia contro il Covid pari al 92,2% di protezione dall’infezione grave con tre dosi, Cuba ha approvato questa settimana il vaccino per bambini e adolescenti tra i 2 e i 18 anni. Le autorità sanitarie fanno […] di Alessia Grossi

Lo studio Usa: “Pfizer e Moderna, da marzo -25% di efficacia” L’efficacia del vaccino mRna è passato da oltre il 90% di marzo al 65,5% di luglio. Sono i dati contenuti in un nuovo studio del New England Journal of Medicine sui lavoratori della sanità dell’Università di San Diego, in California. A partire da metà giugno, in coincidenza con la fine dell’obbligo di indossare le mascherine […] di RQuotidiano

Tratta delle moldave Badanti sfruttate e “rese schiave”. Potenza, sei fermi Facevano arrivare le ragazze dall’Est Europa con la promessa di un lavoro. Ma una volta arrivate in Italia la loro vita si trasformava in un inferno. In teoria lavoravano come badanti, nella realtà erano delle schiave ridotte in “stato di servitù”, ha spiegato dal Procuratore antimafia di Potenza, Francesco Curcio (nella foto). È il quadro […] di Fq

In cassa 850 milioni Cashback, arrivati 893 mln di rimborsi a 6 mln di italiani Il cashback finanziato dal governo giallorosa con 4,7 miliardi di euro per incentivare l’uso di carte e app di pagamento è stato sospeso per 6 mesi dal governo Draghi, perché ritenuto una misura costosa e regressiva. Eppure sul successo dell’iniziativa e sul gradimento da parte degli italiani c’era già stata la prova di dicembre. Peccato […] di PDR

Bloccata la vincita Napoli: “Guardi, ho vinto 500 mila euro” Il tabaccaio intasca il Gratta&Vinci e scappa “Prendi i soldi e scappa” è il titolo di un film di Woody Allen che potrebbe calzare bene anche per l’episodio avvenuto venerdì mattina in una tabaccheria di Napoli, ai danni di un’anziana signora. La donna aveva scoperto di aver vinto 500mila euro al Gratta&Vinci e si era recata in tabaccheria per validare la sua […] di Romana Allegra Monti

11 anni fa il delitto Delitto Vassallo, famiglia: “Riaprire indagini sul carabiniere che non sentì i nove spari” Ripartono da un mistero mai chiarito, uno dei tanti che avvolge il delitto, le indagini sull’omicidio del sindaco di Pollica (Salerno) Angelo Vassallo, ucciso esattamente undici anni fa da nove proiettili esplosi da una pistola Baby Tanfoglio 9×21. Una morte che non ha ancora un colpevole, e nemmeno un imputato. Ripartono dal ruolo di un […] di Vincenzo Iurillo

Rimini Sfregia il volto dell’ex fidanzato: arrestata col compagno Aveva un solo obiettivo: la vendetta. Sognava che sul volto del suo ex compagno rimanesse uno sfregio permanente, il segno indelebile della fine della loro relazione. Per questo il 5 agosto una ragazza di 24 anni di origine rumena aveva organizzato un agguato con la complicità dell’attuale fidanzato, proprio sotto casa dell’ex. Avevano atteso l’arrivo […] di Fq

La Cig eterna. Dal salvataggio del 2008 a oggi Altri quattro anni di cassa integrazione per i dipendenti di Alitalia, una corsia preferenziale per l’assunzione in Ita e un pacchetto di interventi per la riqualificazione che potrebbe riguardare almeno 3.200 tra piloti e assistenti di volo. Questo il pacchetto che i sindacati hanno portato al ministero del Lavoro per chiudere il dossier che riguarda […] di Pdr

Lavoro. Le Maire come Biden: “Pagateli di più…” Aumentare gli stipendi. È stato già suggerito agli imprenditori americani non da un pericoloso bolscevico, ma da un uomo affezionato al capitalismo come il presidente Usa, Joe Biden. E ieri lo spassionato consiglio è arrivato anche dal ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire. “Se mancano i lavoratori è perché le paghe sono troppo basse”, ha […] di RQuotidiano

L’inchiesta Infiltrati, armi e pass rubati: caos usa a Kabul Evacuazione. I documenti del New York Times svelano il fallimento dell’operazione “tutti a casa” di Biden: “Altro che successo: bimbi soli, voli non autorizzati e donne rimandate a casa dai sicari” di Giampiero Gramaglia

L’appello Sahraa Karimi da Venezia: “Il mondo intero ci ha tradito” Arriva dal Lido di Venezia l’ennesimo appello disperato per le sorti della popolazione afghana dopo la presa del potere da parte dei talebani. A lanciarlo ieri è stata Sahraa Karimi: “Il mondo ci ha traditi, chiedo il vostro appoggio, non finanziario ma intellettuale. Meritiamo di vivere in pace, meritiamo di realizzare i nostri sogni”, ha […] di A. G.