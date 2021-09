Solo tre Nazioni impongono l’anti-Covid E in Uk il Cts dice no all’uso per i 12-15enni

Rientrato dalle vacanze con la solita arietta da Maria Antonietta, Mario Draghi ha comunicato alla Nazione che “si va verso l’obbligo vaccinale”. Cosa l’abbia indotto a un annuncio così dirompente e a una scelta unica al mondo, mai discussa in Parlamento, in Cdm e nel Paese, anzi sempre esclusa da tutti (a parte qualche isolato […]

Conversioni Salvini ricambia idea: adesso gli piace la Cina Il tour nelle ambasciate era partito a metà agosto quando era scoppiata la crisi afghana. Ma, dopo gli incontri con i diplomatici in Italia di Pakistan e Afghanistan, nessuno avrebbe mai immaginato che Matteo Salvini decidesse di confrontarsi anche con gli acerrimi nemici della Cina, il primo Paese al mondo a riconoscere e legittimare i […] di Giacomo Salvini

L’appello “Libera scelta sia: un prof. senza iniezione è uguale all’immunizzato” Dal 1º settembre per frequentare le università italiane, sostenere gli esami e seguire le lezioni si deve essere in possesso del green pass. Vale anche per i docenti e tutto il personale. Di fatto si estende l’obbligo di vaccinazione per accedere anche ai diritti fondamentali, allo studio e al lavoro, senza la piena assunzione di […] di I docenti di “Universitari riuniti”

Il premier ai saluti Giappone ko per il Covid Suga: “Niente ricandidatura” Nella sala riunioni dei dirigenti del Partito liberal-democratico ieri mattina nessuno sospettava ciò che il premier giapponese stava per annunciare. “Per gestire al meglio la pandemia occorre un’enorme quantità di energia, così come per portare avanti la campagna elettorale per la presidenza del partito”, ha esordito Suga Yoshihide con il solito viso imperturbabile e il […] di Fabiola Palmeri

L’intervista – Andrea Crisanti “Attenzione, potrebbe anche trasformarsi in una misura inutile” “Non mi sembra una presa di posizione casuale. L’uscita di Draghi arriva all’indomani del fallimento delle manifestazioni no vax, è chiaro che si è aperto un cuneo politico”. Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all’Università di Padova, dà prima di tutto una lettura politica all’apertura del premier all’introduzione dell’obbligo vaccinale: “Ma la questione – aggiunge – […] di Stefano Caselli

Covid-19 Regioni, il trucco dei dati per restare in zona bianca Non comunicare il reale numero dei pazienti Covid; trasformare interi reparti di medicina “ordinaria” in reparti Covid; dimettere i pazienti con celerità. Conteggiare letti di terapia intensiva che sono solo sulla carta. Sono alcuni degli escamotage che alcune Regioni, come Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, starebbero utilizzando per “drogare” i dati comunicati ad Agenas e utilizzati […] di Andrea Sparaciari

Termometro in volo Ostia, in spiaggia è guerra dei droni Non si alzerà in volo il drone “spia” che misura la temperatura corporea dei romani in spiaggia in questi ultimi scampoli di estate. La “sperimentazione” è fallita sul nascere, fra le polemiche, e ora anche il Garante della Privacy vuole vederci chiaro. L’annuncio della Asl Roma 3, degno di un film di Andrew Niccol, era […] di Vincenzo Bisbiglia

L’esplosione Torino, incendio devasta un edificio in centro: 5 feriti e centinaia di evacuati Le fiamme sono divampate in tarda mattina sul tetto di un edificio in piazza Carlo Felice a Torino, vicino alla stazione Porta Nuova. Il rogo ha di fatto riguardato un intero isolato compreso tra via Lagrange, piazza Carlo Felice e corso Vittorio Emanuele, danneggiando più di 50 appartamenti dello stesso condominio. “Eravamo in ufficio e […] di Romana Allegra Monti

Meeting elettorale Taranto, nuova sospensione per direttrice carcere Avrebbe chiesto e ottenuto voti da alcuni ex detenuti del carcere di Taranto Stefania Baldassari, direttrice dell’istituto penitenziario e candidata a sindaco del capoluogo ionico nel 2017. È quanto si legge in una relazione inviata dalla Direzione distrettuale antimafia al Dap che nei giorni scorsi ha notificato alla donna la seconda sospensione nel giro di […] di Francesco Casula

Campania “Si stava meglio quando c’era la camorra”. Casal di Principe, il dramma abbattimenti “Se lo Stato si presenta con il volto di chi toglie, poi non ci stupiamo se le persone iniziano a pensare che si stava meglio prima”. Pesano come pietre le parole di Renato Natale, sindaco dimissionario di Casal di Principe, “governata per decenni dai camorristi”. Parole che arrivano sulla scorta delle urla di decine di […] di Vincenzo Iurillo

Regno Unito London Bridge: Elisabetta II quando muore stacca i social Premessa d’obbligo: la regina Elisabetta II d’Inghilterra ha da poco compiuto 95 anni e gode di ottima salute. Dopo essersi accertato di aver rassicurato i sudditi della corona, il quotidiano Politico ha rivelato il piano per la morte della sovrana. Denominato “Operazione London Bridge” – dalla parola d’ordine con cui riservatamente Buckingham Palace e Downing […] di Fq

Nuova Zelanda. Isis, torna il lupo solitario: sei feriti Ancora una volta l’isolamento geografico e la reputazione pacifica della Nuova Zelanda non si sono dimostrati una difesa contro l’estremismo. Forse galvanizzato dal ritorno a livello internazionale del dibattito sul terrorismo islamico con l’emergere dell’Isis-K in Afghanistan e al riuscito attacco all’aeroporto di Kabul, un immigrato musulmano dallo Sri Lanka ha accoltellato sei clienti di […] di Roberta Zunini