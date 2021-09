Un grosso incendio è scoppiato in mattinata nel centro di Torino, tra via Lagrange e piazza Carlo Felice. Le fiamme si sono sviluppate nelle mansarde di un palazzo per cause ancora da capire: forse il cedimento di un solaio ha propagato verso il fuoco verso il basso. Cinque persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, sul posto. Si tratta di due agenti di polizia e un operaio, che hanno riportato lievi ustioni ed escoriazioni, e di due condomine, fuori casa quando è scoppiato l’incendio, che hanno accusato leggeri malori. Sia il palazzo interessato che i negozi circostanti sono stati evacuati: sono state inoltre chiuse tutte le attività commerciali sotto i portici di piazza Carlo Felice, sul lato del palazzo in fiamme. L’edificio in questione si trova proprio davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova e fino a pochi anni fa ospitava un hotel, il Jolly Ligure. Si tratta di abitazioni, comprese le mansarde, considerate di lusso.

Sul posto circa 30 Vigili del Fuoco insieme a Polizia di stato, Polizia Municipale e Carabinieri. Un’ampia area è stata transennata e il traffico di auto e mezzi pubblici davanti alla stazione di Porta Nuova è stato limitato a una sola carreggiata. La protezione civile è a disposizione degli sfollati, che per il momento si sono radunati in piazza Lagrange, per trovare loro una sistemazione provvisoria. Secondo quanto ha riferito l’assessore comunale alla Protezione Civile, Alberto Unia, molti degli appartamenti del palazzo erano vuoti. Il fumo derivante dall’incendio è stato visto in gran parte della città. A Milano intanto il Comune secondo quanto ha riferito l’assessore comunale alla Protezione Ci pronto a sostenere gli abitanti della Torre dei Moro, il palazzo bruciato domenica scorsa, per quanto riguarda il costo dell’hotel e mettendo a disposizione anche 80 appartamenti. Lo ha assicurato il sindaco Giuseppe Sala.