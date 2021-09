Nessuna forza politica dovrebbe giocare sulla piena efficacia del piano vaccinale. Pregherei tutti gli esponenti politici di prendere posizione in modo molto chiaro perché il vaccino è l’unica via per superare questa situazione”. Dalla periferia romana di San Basilio, a rivendicarlo è il presidente M5s Giuseppe Conte, dopo le polemiche interne alla maggioranza per le giravolte leghiste sul green pass in commissione alla Camera e le prese di distanza da parte di Matteo Salvini sulla linea del governo Draghi, con lo stesso premier che aveva spiegato come il “green Pass verrà esteso e si arriverà all’obbligo vaccinale“. sulla piena efficacia del. Pregherei tutti gli esponenti politici di prendere posizione in modo molto chiaro perché il vaccino è l’unica via per superare questa situazione”. Dalla periferia romana di San Basilio, a rivendicarlo è il presidente M5s, dopo le polemiche interne alla maggioranza per lein commissione alla Camera e le prese di distanza da parte disulla linea del governo Draghi, con lo stesso premier che aveva spiegato come il “e si arriverà all’o“.

In merito alla strada indicata dal presidente del Consiglio, il suo predecessore, Giuseppe Conte, ha sottolineato: “Credo che il green pass sia il modo migliore per tutelare salute ed economia. Obbligatorietà? Per consentire la più ampia realizzazione della campagna dobbiamo spingere per l’obbligatorietà in tutte quelle situazioni in cui ci sono assembramenti, in prospettiva anche nei luoghi di lavoro. Non sono quindi contrario all’uso sempre più diffuso dello strumento del green pass”, ha aggiunto.