Dopo le richieste di archiviazioni arrivate nel 2020 per Roberto Colaninno e Jean Paul Mustier, attuale ad di Unicredit, il tribunale di Civitavecchia ha archiviato la posizione di Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente, e degli ex amministratori delegati Silvano Cassano e Mark Cramer Ball, nell’inchiesta sul crac di Alitalia nell’era Etihad, tra il 2015 e il 2017. Archiviata anche la vice presidente di Confindustria, Antonella Mansi, che era membro del cda, ed Enrico Laghi, a cui era stato contestato il contenuto di una perizia di stima. Per Cassano è stata però ordinata l’imputazione coatta per la presunta e contestata distrazione di somme a favore delle società di consulenza Accurancy e Nyras Capital. Il 2 maggio 2017 Alitalia Sai finì infatti in amministrazione straordinaria dopo che i lavoratori bocciarono il preaccordo sugli esuberi e il cda sancì l’impossibilità di una ricapitalizzazione che gli azionisti di maggioranza Unicredit e Intesa Sanpaolo, insieme a Etihad che deteneva il 49%, avevano subordinato proprio al sì dei dipendenti al piano di tagli. Il successivo 11 maggio il Tribunale di Civitavecchia dichiarò l’azienda insolvente.

Avionews, che ha dato la notizia, spiega che secondo il gip Giuseppe Coniglio non si ravvisano elementi per un successivo vaglio dibattimentale nei confronti degli indagati. Tra le motivazioni la fiducia negli investimenti promessi (ed eseguiti) da parte di un socio importante quale Etihad, la riconduzione delle perdite a fattori esterni ed imprevisti, l’incendio di Fiumicino, le rassicurazioni date dagli amministratori delegati anche in ordine ai principi contabili internazionali: “Tutte circostanze che hanno giustificato la condotta tenuta dagli indagati”. “Per quanto sopra esposto – secondo il gip – deve condividersi la richiesta di archiviazione avanzata dal pm nei confronti degli indagati Bisignani, Cassano, Colaninno, Colombo, Cortesi, Di Cicco, Gatti, Laghi, Mansi, Rigney, Mustier, non avendo gli stessi concorso alla commissione dei reati di falso in bilancio e risultando estranei alla contestazione indicata”.

Archiviata anche l’accusa di “distorta e dolosa applicazione dei principi contabili internazionali finalizzati a migliorare i dati della condizione economica della società (Alitalia Loyalty)”. E archiviazione per la posizione di Giancarlo Schisano relativamente alla stipulazione del contratto Turboprop Wet Lease Agreement tra Alitalia Cai e Darwin Etihad Regional e per Silvano Cassano, Mark Cramer Ball, Corrado Gatti, Alessandro Cortesi quanto all’accusa di “avere esposto fatti rilevanti non corrispondenti al vero nel bilancio 2015, omettendo di riferire fatti rilevanti sulla situazione economica e finanziaria della società”. Tutti gli indagati (Cramer Ball, Rosati, Di Cicco, Mancinelli, Merighi, Gatti, Cortesi, Rigney, Bisignani, Colaninno, Mansi, Laghi) incassano poi l’archiviazione dall’accusa di avere messo in atto un’attività “tesa ad ostacolare la vigilanza dell’Enac, fornendo dati falsi in ordine alla situazione economica della società”.