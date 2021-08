È tornato. Pupetto Montmartre di Champs Elysées, al secolo Bernard-Henri Lévy, per gli amici BHL, è tornato con un nuovo vibrante appello ai panciafichisti americani e ai mollaccioni francesi perché riempiano di armi il suo amico Massud jr. che a suo dire (di Pupetto, non di Massud) non vede l’ora di scatenare l’ennesima guerra per […]

L’intervista, Gaetano Manfredi “Dividersi è sbagliato: Napoli è il laboratorio per il futuro giallorosa” Napoli è “mille colori”, come cantava il poeta Pino Daniele, ma abbonda anche di liste. “Quelle che mi appoggeranno saranno 13” dice al Fatto Gaetano Manfredi, candidato sindaco per Pd, M5S e una coalizione con dentro anche Iv (senza simbolo). Tutti per l’ex ministro dell’Università, contiano doc, già tecnico di area dem. Tredici liste sono […] di Luca De Carolis

Il leghista anti-poveri Salvini ha lo stesso ghostwriter di Renzi: “Abolire il Rdc, disincentiva il sacrificio” La corrispondenza d’amorosi sensi tra i due Matteo, Salvini e Renzi s’intende, ormai è conclamata. I due, come a volte capita in amore, hanno iniziato persino a parlare la stessa lingua, a usare le stesse espressioni. Ora, per dire, la loro relazione politica, che sottende a un’alleanza esplicita (dopo il voto), s’è cementata nel comune […] di Marco Palombi

Fenomeno Lorenzin La “Meg Ryan” di Silvio tira la volata a Gualtieri Nuova avventura per Beatrice Lorenzin: sarà la presidente del comitato elettorale di Roberto Gualtieri a Roma. È l’approdo di una carriera turbolenta: per tanti anni fu la “Meg Ryan” di Silvio Berlusconi, poi la vice di Angelino Alfano in Ncd, la ministra della Salute nei governi Letta, Renzi e Gentiloni, la sfortunata leader di una […] di Tommaso Rodano

Fioretto femminile Paralimpiadi, Bebe Vio da leggenda: 2° oro. Poi le lacrime: “Ad aprile ero quasi morta” Strepitosa Beatrice “Bebe” Vio: ha conquistato l’oro del fioretto femminile ai Giochi Paralimpici di Tokyo, 5° successo italiano, confermando il titolo conquistato a Rio de Janeiro nel 2016. Ironia del destino, la 24enne di Mogliano Veneto si è ritrovata in finale la cinese Jingjing Zhou, la stessa avversaria di 5 anni fa. Allora la schermitrice […] di Leonardo Coen

5 Stelle, L’ex premier Conte: “Ora Salvini attacca Lamorgese? Ma lui ha fatto peggio” “Conte, togliti la mascherina!”. L’avvocato ovviamente in blu esegue, la platea con diverse e rumorose presenze femminili applaude volentieri. Giuseppe Conte sul palco della festa di Affari Italiani a Ceglie Messapica, 20 mila anime in provincia di Brindisi, è innanzitutto questo, un uomo politico che gioca assolutamente in casa, nella sua Puglia. Appena si manifesta […] di Luca De Carolis

Bitonci Riecco lo sceriffo di Padova, tutto ronde e pistole (finito dal notaio) Appena eletto sindaco di Padova, l’endorsement arrivò dallo “sceriffo” per eccellenza della Lega Nord, Giancarlo Gentilini da Treviso: “In Bitonci rivedo tutto me stesso”. Il perché è presto detto: da sindaco di Cittadella e poi di Padova, Massimo Bitonci è diventato famoso per le sue uscite anti-immigrati e le sue ordinanze creative che hanno ispirato […] di gia. sal.

Rixi Il sogno della Liguria, il pallino Infrastrutture e l’incubo “spese pazze” Il suo sogno è la presidenza della Liguria o il ministero delle Infrastrutture. Ma tra Edoardo Rixi e la consacrazione politica c’è sempre stato un ostacolo insormontabile. Due parole: “spese pazze”. Quell’inchiesta a Genova per peculato e falso è sempre stata il suo incubo. Perché per due volte ha messo una pietra sui suoi sogni […] di gia. sal.

I dati Tra i vaccinati decessi (quasi) solo tra over 80, ma è “normale” Gli ultimi dati forniti dall’Istituto superiore di Sanità fotografano la casistica dei contagi tra il 16 luglio e il 15 agosto, dei ricoveri in ospedale e in terapia intensiva tra il 9 luglio e il 9 settembre e dei decessi tra il 25 giugno e il 25 luglio. E sono un’ulteriore conferma dell’alta protezione fornita […] di Ste. Ca.

La lettera a Draghi De Pasquale, anche Don Ciotti contro la nomina Le Associazioni delle vittime delle stragi e del terrorismo scrivono a Mario Draghi per chiedergli di non ratificare la nomina di Andrea De Pasquale alla guida dell’Archivio Centrale dello Stato. La lettera, firmata dai rappresentanti dei familiari dei morti delle stragi di Bologna, piazza Fontana, piazza della Loggia, del Rapido 904, dell’Italicus e dalla famiglia […] di RQuotidiano

Polemica sulle Foibe “Lega e FdI sono squallide”: l’Anpi sta con Montanari L’Associazione nazionale partigiani italiani si schiera al fianco di Tomaso Montanari. “Lega e FdI accusano Montanari di negare il dramma delle Foibe – afferma Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’Anpi –. Un film già visto, noioso e stantio: quando si parla di Foibe si falsificano le parole dell’avversario. Montanari ha giustamente attaccato l’uso strumentale di questo dramma […] di RQuotidiano

Due anni di sussidi Il Pd e l’ingrato Bonomi: “Critica, ma alle imprese finiti 115 miliardi…” L’uscita dell-ex tesoriere del Pd, Antonio Misiani, sul mare di soldi pubblici arrivati a Confindustria in questi due anni ricorda un po’ il Francesco Rutelli che Corrado Guzzanti interpretava nella trasmissione L’Ottavo Nano del 2001, proprio durante la campagna elettorale per le Politiche di quell’anno: “Ma che c’hai Berluscò? So’ cinque anni che te portamo […] di Marco Palombi

Propaganda Isis-k La foto del killer diffusa tramite un sito Amazon chiuso venerdì Propagandava contenuti direttamente da Nida-e-Haqq, l’app dello Stato islamico che distribuisce precetti islamisti in lingua urdu il sito che ha utilizzato il cloud computing di Amazon web services fin da aprile scorso e che solo venerdì è stato chiuso dalla società dopo l’inchiesta del Washington Post. La scoperta del quotidiano Usa è avvenuta dopo la […] di A. G.

La storia La denuncia sepolta di Hale: “A distanza si uccidono i civili” Si chiama Daniel Hale, ha trentatré anni, ed è un ex analista dell’intelligence americana. È in prigione e quindi non può parlare, ma se potesse farlo, l’opinione pubblica potrebbe capire in che misura i droni sono davvero la risposta all’inferno in cui è precipitato l’Afghanistan. Quarantotto ore dopo l’attentato suicida all’aeroporto di Kabul, gli Stati […] di Stefania Maurizi

L’attentato. Missione Usa nel caos Marines e Talib, accuse reciproche sugli spari omicidi allo scalo di Kabul Prima il rimpallo di responsabilità con i talebani sulla falla nella sicurezza dell’aeroporto di Kabul al momento dell’attentato di giovedì. “Gli studenti” convinti che a guardia del “canale” dove un kamikaze Isis si è fatto esplodere dovessero esserci i marines, e gli Stati Uniti sicuri che a guardia dello scalo fossero i talebani. In mezzo […] di Alessia Grossi

L’intervista, Mohamedou Ould Slahi “Io, ‘il Mauritano’: da Obama dito medio, Guantanamo è per sempre” Oggi perdono la guerra gli americani, trent’anni fa in Afghanistan la perdevano i sovietici. Le regole di ingaggio delle truppe straniere che combattono tra quei deserti non sono mai cambiate da allora: bisogna sempre ricordare che tra le montagne pashtun i nemici di ieri possono diventare alleati di domani. All’epoca, per combattere i russi, giovani […] di Michela A.G. Iaccarino

senza pace Usa, scarcerazione killer di Bob: il clan Kennedy spaccato Camelot bisticciaanche sul proprio passato e i propri morti. Il clan dei Kennedy si spacca sulla libertà condizionale all’uomo condannato per l’assassinio di Rfk: sei dei figli di Bobby ed Ethel hanno contestato la raccomandazione di due membri del Parole Board di far uscire Sirhan Sirhan dal carcere di San Diego, dove ha già scontato […] di RQuotidiano