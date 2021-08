Quarto attentato in due anni contro l’avvocato Domenico Tanzarella, ex sindaco di Ostuni, non lontano da Brindisi: un colpo di fucile è stato sparato contro la porta d’ingresso del suo studio legale. È successo durante lo spettacolo di fuochi d’artificio per la festa patronale in onore di Sant’Oronzo, patrono di Ostuni. Indagano i poliziotti del commissariato della città e della Squadra mobile di Brindisi. Ex presidente della provincia facente funzioni, ora consigliere comunale di opposizione, Tanzarella è sotto scorta dal gennaio 2020. Al Comune di Ostuni ha da poco terminato i lavori una commissione prefettizia per l’accesso agli atti nominata per valutare gli estremi di un eventuale scioglimento del Consiglio comunale per presunte infiltrazioni mafiose.

Stando a quanto si apprende, sono stati i residenti a chiedere l’intervento della polizia. Sono già state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza della zona. Lo studio legale si trova nel centro di Ostuni. La prima intimidazione è accaduta il 31 ottobre 2019 quando furono sparati 3 colpi di fucile contro la sua abitazione. La seconda il 4 gennaio 2020 – 2 fucilate contro l’auto – e il 3 giugno successivo la stessa vettura è stata incendiata. In quest’ultimo caso, le indagini hanno portato all’arresto di un 62enne di Ostuni che, stando a quanto accertato, avrebbe voluto vendicarsi per una denuncia sporta 10 anni prima.