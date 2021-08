L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra imminente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro del numero 7 portoghese è probabilmente l’Inghilterra: più precisamente il Manchester City. La società di Agnelli ha chiesto 25 milioni, sostanzialmente la cifra dell’ammortamento del calciatore.Ma la trattativa è ancora in fase preliminare, e ci sono importanti nodi da sciogliere.

Il ruolo fondamentale al centro dell’operazione lo avrà il manager di CR7, Jorge Mendes, che giovedì mattina è stato convocato a Torino per incontrare la società bianconera. Entrambe le parti hanno le proprie necessità: Ronaldo vuole lasciare la Juventus dopo quattro anni di militanza. Il club è disponibile alla cessione, purché arrivi un’offerta soddisfacente. In mezzo, Mendes cercherà una sintesi che possa fare contenti tutti. Ma l’imminente chiusura del mercato estivo di martedì prossimo lascia poco tempo alla pianificazione: l’ideale per tutti sarebbe chiudere nelle prossime 24-48 ore. Fonti vicine al portoghese, scrive la Gazzetta, parlano di un biennale a cifre inferiori rispetto ai 31 milioni pagati dalla Juventus, ma l’accordo tra Mendes e il Machester City sembra ancora ufficioso. Da definire anche l’inserimento di eventuali contropartite da parte dei Citizens nell’affare: poco probabile la pista Sterling, mentre appare esclusa quella che riguarda Gabriel Jesus.

Sempre più concreto, quindi, l’arrivo di CR7 alla corte dello sceicco Mansour, dopo che anche lo storico rivale, Leo Messi, è stato acquistato da un’altra società qatariota, quella del Paris Saint-Germain. A questo proposito, il presidente del club parigino, Al Khelaifi, ha nettamente smentito ogni indiscrezione riguardo a un’idea CR7: ““Non ci abbiamo nemmeno pensato”, ha dichiarato a beINSports. Cristiano Ronaldo ha disputato 134 partite ufficiali con la maglia bianconera, segnando 101 gol e vincendo 2 scudetti, una Coppa Italia e 2 Supercoppe.