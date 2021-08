I timori delle intelligence mondiali sono diventati realtà. Mentre si lotta contro il tempo per evacuare il numero più alto di personale, cittadini e, successivamente, militari dall’Afghanistan, un doppio attentato kamikaze è stato compiuto all’aeroporto internazionale di Kabul. Il corrispondente del New York Times, Fahim Abed, parla di almeno 40 morti e 120 feriti, “il 60% dei quali in condizioni gravi”. Tra le vittime anche alcuni bambini, mentre sono rimasti feriti almeno tre Marines americani e, secondo la Bild, militari britannici, oltre a un alto numero di miliziani Taliban. Non c’è ancora stata la rivendicazione, ma il primo indiziato sembra essere, sia per le informazioni raccolte nelle ore passate dai servizi segreti occidentali che per le dinamiche dell’attacco, lo Stato Islamico nel Khorasan. “Condanniamo fermamente questo raccapricciante episodio e faremo ogni passo per assicurare i colpevoli alla giustizia”, scrivono i talebani in un comunicato, sottolineando che le due esplosioni “si sono verificate nell’area gestita dalle forze statunitensi“.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, un attentatore kamikaze si è fatto esplodere proprio vicino al Baron Hotel, dove alloggiano truppe e giornalisti britannici a Kabul, in un canale di scolo lungo la strada dove molte persone si erano accalcate nell’acqua bassa per farsi esaminare i documenti ed entrare nell’aeroporto. Questa prima esplosione ha così aperto la strada ad altri complici che hanno aperto il fuoco contro i presenti. Successivamente, una seconda esplosione nei pressi dell’Abbey Gate: secondo fonti britanniche è dovuta a un’autobomba. Un modus operandi, questo, più volte usato dai gruppi terroristici presenti nel Paese, compreso proprio Isis, per poter mietere il maggior numero di vittime, anche tra i soccorritori. “Possiamo confermare un’esplosione all’esterno dell’aeroporto di Kabul”, si legge in un tweet del portavoce del Pentagono, John Kirby. Intanto il presidente americano, Joe Biden, è stato informato dell’accaduto.

Le testimonianze – “Ci sono molti morti vicino a me e il canale è diventato color sangue“, racconta una ragazza afghana all’aeroporto di Kabul che ha contattato la ong Cospe di Firenze e che, spiega l’organizzazione, “avrebbe dovuto entrare con il nostro gruppo e che purtroppo è rimasta fuori dal gate durante l’esplosione suicida”. La folla, viene spiegato ancora, rimane assiepata per metà del tempo nel canale che separa la strada dall’ingresso vero e proprio all’aeroporto, il “dirty river“, dove c’è stata l’esplosione suicida . “Hanno ucciso tre persone davanti ai miei occhi”, ha raccontato ancora la ragazza.

Nessun italiano ferito – Intanto i militari addetti alla sicurezza dello scalo della capitale afghana hanno ordinato la chiusura di tutti i gate dell’aeroporto, di fatto isolandolo contro possibili altri attacchi terroristici. Mentre l’ambasciata americana a Kabul ha invitato i propri cittadini a “lasciare immediatamente gli ingressi” dello scalo. Secondo fonti d’intelligence, infine, tutto il personale italiano è stato portato al sicuro nei bunker di sicurezza. Nessun concittadino è rimasto coinvolto, assicura la Difesa.

Le reazioni – Il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ha commentato l’accaduto mostrando “angoscia per le esplosioni, ci aspettano giorni drammatici”, ha scritto in un tweet. Gli fa eco il presidente francese, Emmanuel Macron, che parla di “prossime ore estremamente rischiose”. “La Francia cercherà di evacuare ancora da Kabul diverse centinaia di afghani”, ha spiegato Macron. Mentre il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, si dice “molto preoccupato per le notizie sulle esplosioni di Kabul. Monitoro la situazione con attenzione. Assicurare un passaggio sicuro per l’aeroporto rimane vitale”.