La situazione in Afghanistan sembra aumentare di pericolosità ora dopo ora, almeno negli allarmi lanciati dai servizi segreti dei Paesi occidentali. Londra conferma che la minaccia terroristica contro l’aeroporto di Kabul è “molto seria” e “imminente”. A dirlo è stato il ministro della Difesa britannico James Heappey dopo che il governo ha consigliato ai suoi cittadini di non recarsi nello scalo di Kabul. “A ore”, ribadisce secco il sottosegretario alle forze armate, secondo cui c’è “una reale letalità dei piani di cui siamo al corrente. Le notizie nel corso della settimana sono diventate sempre più credibili. E si tratta di imminente e gravi minacce alla vita”, ha detto Heappey a Times Radio: “Questa è una minaccia molto seria, molto imminente”, ha aggiunto. Intanto i Taliban continuano l’avanzata nei pochi luoghi ancora non conquistati e dal Panshir arriva notizia che i miliziani abbiano già occupato la residenza di Ahmad Massoud, capo della resistenza tagika e figlio dell’ex leader Ahmad Shah Massoud, il Leone del Panshir.

Anche secondo le fonti d’intelligence americana oggi potrebbe rivelarsi una giornata molto calda. La Cia sostiene che a Kabul sia imminente una azione pianificata da tempo. L’allarme lanciato è circostanziato e si spinge a ipotizzare quattro autobombe pronte ad esplodere nella zona dell’ultimo cancello che separa dall’aeroporto di Kabul. Secondo quanto riportato da Repubblica, le auto dovrebbero esplodere tra i fuggitivi che tentano di salire a bordo degli aerei. Si punta all’esplosione di un primo mezzo e poi gli altri tre a seguire, dando persino il tempo ai soccorritori di arrivare e colpire anche loro.

Un attacco terroristico che è stato pianificato per essere eseguito proprio prima della deadline dell’evacuazione, cioè prima del 31 agosto. Ciò che rende credibile l’allarme è soprattutto la matrice dell’attacco. Si tratterebbe del braccio di Isis nel Paese, lo Stato Islamico della Provincia di Khorasan, che intende colpire con missili ed esplosivo anche – secondo quanto si apprende – un mezzo aereo della Nato intento al decollo con a bordo profughi. Per Isis questa è l’occasione concreta per colpire la Casa Bianca sotto gli occhi del mondo proprio nelle ultime ore disponibili per lasciare l’Afghanistan. I Taliban intendono mantenere la zona dell’aeroporto più sicura possibile così, secondo quanto si apprende, gli Studenti coranici hanno intenzione di chiedere a contractor del Qatar assistenza per la gestione della sicurezza dello scalo.

Spostando lo sguardo fuori dalla capitale, i combattenti Taliban sono riusciti nelle ultime ore a entrare nel capoluogo della provincia del Panshir, mentre una delegazione della resistenza è arrivata nella capitale afghana per negoziare con il gruppo.