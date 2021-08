L’obbligo vaccinale da non considerare “un’eresia” e la possibilità, sempre più concreta, che l’utilizzo del Green pass venga esteso. Mentre sul tavolo del Comitato tecnico scientifico è in procinto di arrivare un quesito per allungare oltre i 9 mesi la validità della certificazione verde, la cui scadenza per i lavoratori della sanità è sempre più vicina, è la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini a fissare obiettivi e possibili correttivi del governo per settembre, mese spartiacque con la ripartenza della scuola e il rientro nelle grandi città: per fare un bilancio e prendere decisioni, come l’obbligo vaccinale, spiega al Corriere della Sera, “saranno decisivi i dati dei prossimi quindi giorni”. L’iniezione obbligatoria, sottolinea, “non è un’eresia”.

D’accordo con il ministro Brunetta, anche per Gelmini il vaccino sarebbe “indispensabile” per chi fa front office nella Pubblica amministrazione. “Del resto – spiega – l’obbligo vaccinale non è un’eresia: esiste già per alcune malattie. Una decisione del genere però spetta al Parlamento. La mia opinione è che occorre attendere i dati”. Ovvero, per la ministra, se non si dovesse raggiungere “la copertura dell’80% della popolazione non vedrei alternative”.

Una “extrema ratio”, come la definisce il governatore della Liguria Giovanni Toti che chiede però di estendere il Green pass al trasporto pubblico locale, evitabile secondo Gelmini “se facciamo un ultimo sforzo con la vaccinazione”. In quel caso, “possiamo guardare con cauto ottimismo all’autunno”. Durante il quale il tema principale sarà la scuola: “Partirà in presenza e resterà in presenza”, assicura la ministra. E l’eventuale richiesta di Green pass a tutti gli studenti fino ai 18 anni “può esistere solo nel contesto di un obbligo generale esteso a tutti”. Al momento, il dato del 60% dei ragazzi fra 16 e 19 anni con già almeno una dose – sottolinea – è “incoraggiante”.