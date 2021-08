Mentre continua la corsa contro il tempo per evacuare il più alto numero possibile di persone dall’aeroporto di Kabul, è al G7 di oggi che si decideranno le sorti di una larga fetta delle migliaia di persone ammassate allo scalo della capitale dell’Afghanistan nel tentativo di fuggire da una vita all’interno del nuovo Emirato Islamico proclamato dai Taliban che hanno preso il potere nel Paese. Mentre alcuni Paesi europei, con Gran Bretagna e Germania in testa, e la stessa Unione cercheranno di convincere il presidente Joe Biden e, successivamente, gli Studenti coranici a concedere più tempo per le evacuazioni rispetto all’ultimatum degli uomini guidati dal mullah Hibatullah Akhundzada, fissato per il 31 agosto, dalla Casa Bianca si fa ancora resistenza e si punta a chiudere la pratica prima di settembre, anche per evitare probabili ritorsioni già promesse dai miliziani islamisti. E tra queste, fa sapere il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, potrebbe esserci la chiusura forzata dell’aeroporto di Kabul: “I talebani – ha dichiarato alla Bbc – hanno già detto che un’estensione avrebbe conseguenze. Queste potrebbero andare dall’impedire alle persone di raggiungere l’aeroporto ad attività militari che potrebbero potenzialmente chiudere l’aeroporto. Ecco perché il nostro obiettivo è portar fuori quante più persone, ogni ora”. Ma lo scoop diffuso dal Washington Post poco prima del summit potrebbe suggerire un epilogo diverso: oggi, scrivono, si è tenuto un incontro segreto tra il direttore della Cia, William Burns, e il leader dei Taliban, il mullah Abdul Ghani Baradar. Il vertice, ai più alti livelli dalla presa talebana di Kabul, apre così le porte a possibili colloqui tra le parti. I miliziani, tramite il loro portavoce politico Suhail Shaheen, aprono intanto a una futura collaborazione con i paesi alleati affinché “possano partecipare alla ricostruzione dell’Afghanistan” dopo che “sono stati coinvolti nella sua distruzione”.

Il vertice di oggi, previsto per le 15.30 italiane, sottolinea l’amministrazione americana, servirà per discutere di “continuare il nostro stretto coordinamento sulla politica” verso l’Afghanistan, l’assistenza umanitaria, il trasferimento fuori dal Paese “dei nostri cittadini, degli afghani coraggiosi che sono stati al nostro fianco” e degli afghani vulnerabili. E nuove dichiarazioni di Biden in tal senso sono attese intorno alle 18 italiane. Fino a quel momento, spetterà a Johnson, Merkel e compagni tentare di convincerlo a tornare al tavolo delle trattative con i Taliban per prolungare il ponte aereo da Kabul. Ma i suoi consiglieri più stretti, fa sapere la Cnn, hanno suggerito al presidente Usa di non estendere la data del ritiro, mentre il Pentagono, da sempre contrario alla smobilitazione, ha suggerito di prendere una decisione entro oggi, così da poter programmare il ritorno a casa dei 5.800 soldati a stelle e strisce ancora presenti allo scalo di Kabul.

Il premier britannico, Boris Johnson, continuerà, come già fatto nella giornata di ieri, con la sua opera di persuasione nei confronti del presidente americano, oltre a sottolineare l’esigenza di rafforzare il sostegno per i rifugiati e l’assistenza umanitaria e discutere della politica a lungo termine sull’Afghanistan per “garantire che qualsiasi nuovo governo sia inclusivo e rispetti gli obblighi internazionali”, come si legge in una nota di Downing street. “Oggi terrò una riunione d’emergenza del G7 per coordinare la nostra risposta alla crisi in Afghanistan. Chiederò ai nostri amici e alleati di essere al fianco del popolo afghano e di rafforzare il sostegno per i rifugiati e l’assistenza umanitaria – ha scritto in un tweet – Continueremo a usare ogni leva umanitaria e diplomatica per salvaguardare i diritti umani e le conquiste in Afghanistan negli ultimi 20 anni. I Taliban verranno giudicati dalle loro azioni e non dalle parole”.

Ma da Londra non trapela ottimismo. È “improbabile” che si vada oltre la data del 31 agosto per il ritiro, ha dichiarato infatti il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace. “Penso sia improbabile – ha detto a Sky News – Non solo per quello che hanno detto i Taliban, ma anche per le dichiarazioni pubbliche del presidente Biden. Vale sicuramente la pena provarci tutti e lo faremo”. Il membro del governo ha poi voluto preparare la nazione a un epilogo diverso da quello sperato: “Il nostro obiettivo è quello di portare fuori dall’Afghanistan quante più persone possibile, ma le dimensioni del compito sono tali che non tutti riusciranno a lasciare il Paese. Stiamo assegnando priorità alla gente in modo crudele“. Concetto identico a quello espresso dalla ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, spiegando che molti ex collaboratori di Madrid vivono in zone lontane dalla capitale e che per loro sarà molto difficile raggiungerla nei prossimi giorni. E anche il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, ha spiegato che “non credo che riusciremo a far partire tutti quelli che intendono farlo” entro il 31 agosto.

Da parte loro, i Taliban hanno ribadito che una violazione dell’ultimatum rappresenterebbe una “chiara violazione” che porterebbe i leader del movimento a decidere “come procedere e cosa fare”. E sulle possibili sanzioni ipotizzate da alcuni Paesi, come Uk e Canada, hanno risposto: “Andrebbero contro la popolazione afghana” e gli afghani “hanno lottato per 20 anni contro l’occupazione”. “Siamo entrati in una nuova fase, una fase di pace, di coesistenza pacifica, di unità dei cittadini dell’Afghanistan”, ha insistito il portavoce Suhail Shaheen affermando che il Paese ha bisogno di “molta cooperazione e appoggio finanziario” in questo momento “critico”. Ipotesi respinta anche dalla Cina che ha importanti piani d’investimento nel Paese.

CRONACA ORA PER ORA

14.25 – Di Maio: “Evacuati tutti gli italiani e 2.700 afghani”

“Ad oggi abbiamo evacuato tutti gli italiani che ci hanno chiesto di lasciare il Paese, rispondendo alla comunicazione inviata dall’Ambasciata”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Abbiamo portato in Italia quasi 2.700 afghani, principalmente collaboratori delle istituzioni italiane, a partire dal nostro contingente militare e loro familiari”, ha aggiunto sottolineando che il numero “è destinato a crescere, considerati i circa mille afghani già in sicurezza in aeroporto e previsti imbarcarsi sui prossimi voli italiani”.

14.10 – Russia: “Non vogliamo soldati Usa in Asia centrale”

La Russia non vuole vedere le truppe americane dislocate in Asia Centrale. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. La presenza dei soldati Usa nei Paesi limitrofi all’Afghanistan trasformerebbe queste nazioni in “un obiettivo”.

13.37 – 827 persone evacuate verso la Spagna

Delle 827 persone evacuate dall’Afghanistan e arrivate in Spagna, oltre 300 (il 40%) sono minorenni. Lo ha detto il sottosegretario alle Migrazioni Jesús Perea, in dichiarazioni al canale televisivo La Sexta. “Ci siamo fatti carico dei primi colloqui con gli evacuati e ci raccontano drammatiche”, ha affermato Perea. “Hanno affrontato situazioni molto difficili per arrivare all’aeroporto”.



13.25 – “Negoziati tra Taliban e Massoud senza progressi”

“I negoziati in corso tra i leader talebani e quelli della resistenza guidati da Ahmed Massoud finora non hanno raggiunto alcun progresso” per una soluzione pacifica che eviti lo scontro armato nel Panshir, ultima roccaforte della resistenza ai militanti islamisti. È quanto riferisce su twitter Panshir Province, account riconducibile all’Alleanza del nord, che assicura: “I nostri gruppi della resistenza sono pienamente equipaggiati e pronti a combattere, in nessun caso ci sarà la resa”.



12.00 – Onu: “Esecuzioni sommarie da parte dei Taliban”

L’alto commissario dell’Onu per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, ha ricevuto notizie da “fonti attendibili” che i talebani in Afghanistan stanno commettendo “esecuzioni sommarie di civili e soldati afghani”.

11.51 – Ue chiederà agli Usa di prorogare la fine dell’evacuazione oltre il 31 agosto

“L’estensione della scadenza del 31 agosto sarà tra i punti principali della discussione di oggi al G7”, spiegano fonti Ue prima dell’apertura del meeting convocato dal premier britannico Boris Johnson per discutere la crisi in Afghanistan. “Per l’Unione è importante che le operazioni di evacuazione possano continuare oltre il 31 agosto e che l’assistenza umanitaria possa continuare oltre questa data”, fanno sapere da Bruxelles confermando che “oltre 400 persone tra staff locale della delegazione Ue e famiglie sono già state evacuate”.

11.25 – La Cina boccia l’ipotesi di sanzioni nei confronti dei Taliban

La Cina boccia l’ipotesi di sanzioni all’Afghanistan, definite “controproducenti”, replicando a una proposta del ministro degli Esteri britannico, Dominc Raab. “La comunità internazionale dovrebbe incoraggiare e spingere la situazione afghana verso una direzione positiva”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, rimarcando sostegno alla “ricostruzione pacifica” e al miglioramento dei livelli di sussistenza e benessere.

11.20 – Von der Leyen: “Da Ue 50-200 milioni di euro di aiuti”

L’Unione europea annuncerà oggi in occasione del vertice del G7 un incremento del budget di aiuti umanitari Ue a favore degli afghani da 50 a 200 milioni di euro: lo ha anticipato con un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.



11.15 – Taliban: “Violazione della deadline porterà ripercussioni”

“L’occupazione” dell’Afghanistan “deve finire” e sarebbe una “chiara violazione” un’eventuale proroga della deadline del 31 agosto, che se dovessere annunciata porterebbe i leader del movimento a decidere “come procedere e cosa fare”. A ribadirlo, poche ore prima del vertice del G7, è stato un portavoce dei Talebani, Suhail Shaheen, in una nuova intervista alla Cgtn.

11.00 – Onu: “I diritti delle donne sono linea rossa”

L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, ha rivolto un appello ai Talebani affinché rispettino diritti e libertà delle donne e delle bambine afghane:”Una linea rossa fondamentale per i talebani sarà il trattamento delle donne e delle bambine e il rispetto per i loro diritti alla libertà, al libero movimento, educazione, espressione, lavoro, sulla base delle norme internazionali sui diritti umani”.

10.45 – Spagna: “Non ce la faremo ad evacuare tutti i collaboratori”

Nonostante gli sforzi per evacuare dall’Afghanistan “quante più persone possibili”, ci saranno alcune “che rimarranno là” a causa della “situazione veramente drammatica” che si vive a Kabul e delle difficoltà per riuscire ad arrivare all’aeroporto e fuggire dal Paese, ha affermato la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in un’intervista concessa alla radio Cadena Ser. Molti collaboratori del Paese iberico risiedono in altre zone dell’Afghanistan, motivo per il quale per loro raggiungere Kabul è particolarmente complicato: “Stiamo facendo il possibile”, ha aggiunto Robles, ma “ci sarà gente che rimarrà laggiù per motivi che non dipendono da noi”.

10.00 – Francia: “Il nostro ponte aereo terminerà giovedì”

Parigi annuncia che il ponte aereo francese da Kabul terminerà entro giovedì, se gli Stati Uniti dovessero ribadire il completamento del loro ritiro dal territorio afghano entro la scadenza del 31 agosto. Lo fa sapere il ministero degli Esteri francese.

9.00 – Kamala Harris: “Usa completamente concentrati sulle evacuazioni”

Gli Stati Uniti sono “completamente concentrati” sui trasferimenti dall’aeroporto internazionale di Kabul per portare via dall’Afghanistan cittadini americani e afghani a rischio. Lo ha ripetuto da Singapore Kamala Harris dopo le parole arrivate ieri durante la conferenza stampa con il premier Lee Hsien Loong. “Sono pienamente consapevole del fatto che gli occhi del mondo sono puntati sull’Afghanistan. Abbiamo raggiunto l’obiettivo per cui eravamo andati lì”.

8.30 – Usa: “Evacuate 10.900 persone in 24 ore”

Nelle ultime 24 ore sono state evacuate 10.900 persone da Kabul, grazie a 15 voli militari Usa (6.660 passeggeri) e 34 voli della coalizione (4.300). Lo rende noto la Casa Bianca, ricordando che dalla fine di luglio gli Stati Uniti hanno trasferito circa 53 mila persone, di cui 48 mila dal 14 agosto, data d’ingresso dei talebani a Kabul.

8.00 – Ancora 13mila persone presenti all’aeroporto di Kabul

Circa 13 mila persone da evacuare, in gran parte afghani, restano dentro l’aeroporto di Kabul: lo riporta la Cnn, riferendo che gli Usa stanno dando priorità ai cittadini americani.