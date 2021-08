Aveva sparato contro l’addetto alla sicurezza che lo ha invitato a indossare la mascherina. È stato fermato nella notte l’uomo che venerdì scorso ha cercato di colpire mancandolo un vigilante di un supermercato in borgata Finocchio a Roma. L’uomo, un 57enne già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a Ostia dai poliziotti del Commissariato Casilino ed è accusato di tentato omicidio e detenzione di arma clandestina. Al 57enne, S.G., era stato detto di mettere la mascherina per entrare nel supermercato di via Corleone e dopo una discussione era tornato armato di pistola e ha esploso un colpo contro il vigilante, che fortunatamente è rimasto illeso. La polizia aveva acquisito le immagini di sicurezza del servizio di videosorveglianza.