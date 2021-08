Uno scontro a fuoco tra assalitori non identificati e le forze di sicurezza afghane: ancora caos all’aeroporto di Kabul dove si registra una nuova vittima dopo le decine di persone rimaste uccise nel tentativo di lasciare il Paese. Stamattina un appartenente alle forze di sicurezza afghane è stata ucciso e altri tre feriti. Coinvolti anche dei soldati tedeschi e americani: tutti i militari della Bundeswehr sono illesi. L’ennesimo segnale di una tensione che non accenna a diminuire, il giorno dopo l’annuncio del presidente Usa, Joe Biden, che ha ordinato il coinvolgimento dell’aviazione civile per accelerare le evacuazioni. In tal senso, oggi arriva la prima minaccia dei Taliban rivolta direttamente a Washington: “Se gli Usa o la Gran Bretagna cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni dall’Afghanistan ci saranno delle conseguenze“, ha detto Suhail Shaheen, uno dei portavoce e membro del team di negoziazione in un’intervista a Skynews. “Il presidente Biden ha annunciato che il 31 agosto avrebbe ritirato tutte le truppe americane. Quindi se estendono il limite, si romperà la fiducia e ci sarà una reazione“.

L’evacuazione dall’Afghanistan sarà “difficile e dolorosa“, ha ammesso nella notte Biden durante l’ennesimo discorso alla nazione. Il presidente americano non ha escluso un ritiro delle truppe Usa oltre il 31 agosto, solo quando le operazioni all’aeroporto saranno terminate: “Vedremo cosa possiamo fare”, le sue parole. In vista del G7 di domani, martedì 24 agosto, ora è il premier britannico Boris Johnson a chiedere altro tempo per consentire il proseguimento dei voli di trasferimento di migliaia di persone dal Paese. Per i Taliban, però, quella del 31 agosto è “una linea rossa”.

L’altro fronte caldo in Afghanistan è il Panshir, la Regione dove si concentra l’ultima sacca di resistenza ai talebani. Domenica i fondamentalisti hanno annunciato l’invio di centinaia di combattenti. Oggi Ahmad Massoud, figlio del leggendario Leone del Panshir, in un’intervista al filoso francese Bernard-Henri Lévy pubblicata su La Repubblica ha ribadito che non ci sarà nessuna resa: “La nostra resistenza è appena iniziata“. I talebani però annunciano di aver riconquistato tre distretti e di non volersi fermare: “Il nemico è sotto assedio nel Panshir. L’Emirato Islamico sta cercando di risolvere il problema attraverso i colloqui”.

CRONACA ORA PER ORA

10.49 – Kabul, 260 collaboratori Ue pronti all’imbarco

“Questa mattina, le forze speciali francesi, in collaborazione con le forze armate statunitensi, sono riuscite a portare in aeroporto 260 membri del personale della delegazione dell’Unione europea a Kabul”. Commenta così su Twitter l’ambasciatore francese a Kabul, David Martinon, la pubblicazione di un video che vede i collaboratori della delegazione Ue in coda davanti ai check point d’ingresso all’aeroporto di Kabul. “Sono stati accolti nella sala d’attesa dell’Ambasciata di Francia prima dell’imbarco. Congratulazioni all’Ue”, conclude l’ambasciatore.

10.31 – Ue, Michel: “Diritti degli afghani restano principale preoccupazione”

In vista dell’incontro virtuale dei leader del G7, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha parlato degli sviluppi in Afghanistan con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “E’ importante completare l’evacuazione dei cittadini dell’Unione europea, del personale locale e delle famiglie – scrive Michel su Twitter -. I diritti degli afgani, in particolare delle donne e delle ragazze, resteranno la nostra preoccupazione principale: tutti gli strumenti dell’Ue per sostenerli devono essere usati”.

09.43 – A Fiumicino arrivati altri 203 afghani

In fuga da Kabul altri 203 afghani sono giunti questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, grazie al ponte aereo tra l’Afghanistan e l’Italia, via Kuwait, organizzato dalla Difesa.

09.26 – Talebani: “Ripresi tre distretti nel Panshir”

“I distretti di Bannu, Pul-e-Hisar e Deh Salah di Baghlan sono stati completamente ripuliti dal nemico”. Lo scrive su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani. “I mujahideen sono di stanza alle porte del Panshir dalle direzioni Takhar, Badakhshan e Andarab – fa sapere – Il Passo Salang è aperto e il nemico è sotto assedio nel Panshir. L’Emirato Islamico sta cercando di risolvere il problema attraverso i colloqui”.

09.07 – Johnson vuole chiedere a Biden di mantenere i militari oltre il 31 agosto

Il premier britannico Boris Johnson dovrebbe chiedere a Joe Biden di mantenere i militari Usa in Afghanistan oltre la deadline del 31 agosto per consentire il proseguimento dei voli di trasferimento di migliaia di persone dal Paese. Lo riportano la Bbc e Sky News alla vigilia del G7 mentre fuori dall’aeroporto di Kabul restano migliaia di persone che sperano di lasciare il Paese dopo l’avanzata dei Talebani.

08.38 – Talebani: “Il 31 agosto è una linea rossa”

“E’ una linea rossa. Il presidente Biden ha annunciato che il 31 agosto ritireranno tutte le loro forze militari. Quindi se decideranno una proroga significherà che staranno prolungando l’occupazione mentre non ce ne è alcun bisogno”. Lo ha detto a Sky News Suhail Shaheen, un portavoce dei Talebani, dopo le parole di ieri di Joe Biden. Parlando da Doha, il portavoce dei Talebani ha aggiunto: “Se gli Stati Uniti o il Regno Unito dovessero volere più tempo per proseguire i trasferimenti, la risposta è ‘no'”. “O ci sarebbero conseguenze”, ha minacciato, parlando della “sfiducia che si creerebbe”. “Se sono intenzionati a proseguire l’occupazione – ha detto – questo provocherebbe una reazione”.

08.21 – Scontro a fuoco all’aeroporto di Kabul

Secondo quanto riportato dall’account ufficiale di Twitter delle Forze armate tedesche, la Bundeswehr, stamattina c’è stato uno scontro a fuoco tra le forze di sicurezza afghane e ignoti all’aeroporto di Kabul. Un appartenente alle forze di sicurezza afghane è stata ucciso e altri tre feriti. Nel corso dello scontro sono stati coinvolti anche soldati statunitensi e tedeschi. Tutti i soldati della Bundeswehr sono illesi.

08.00 – Massoud: “La nostra resistenza è appena iniziata”

“Abbiamo perso una battaglia, ma non la guerra, e io sono più determinato che mai”. Ad affermarlo in un’intervista al filoso francese Bernard-Henri Lévy pubblicata su ‘La Repubblica’ è Ahmad Massoud, il leader della resistenza e figlio del leggendario ‘leone del Panshir’ sottolineando che “non se ne parla di abbandonare la lotta; anzi, la nostra resistenza, qui nel Panshir, è appena iniziata”.